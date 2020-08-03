Son dakika! Dolar kuru haftaya nasıl başladı? Dolarda son durum ne?

Yurt içinde piyasaların Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kapalı olduğu bugüne ise uluslararası piyasalarda yatay seyirle başlayan dolar/TL, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,9735 seviyelerinde hareket ediyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 8,1970 ve sterlin/TL yatay seyirle 9,1090 seviyelerinde bulunuyor.

Bir süredir düşüş eğiliminde hareket eden dolar endeksi, cuma günü 92,55 ile yaklaşık son 2 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçti. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 93,6 seviyesinde seyrediyor.