Covid-19 destek paketi müzakerelerinde ilerleme sinyali!

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Pazartesi günkü görüşmede "biraz ilerleme" kaydedilmesinin ardından yeni bir koronavirüs destek paketi için müzakerelerin yeni turuna başlıyor.

EN KRİTİK ÖNEMDEKİ KONULAR ÜZERİNDE HALA ANLAŞMA YOK

Böylece geçen haftaki görüşmelerde ilerleme sağlanmasıyla birlikte ilk kez iyimser bir gelişme oldu ve her iki partiden kanun yapıcılar üzerindeki anlaşmaya gitme baskısı artıyor. Ancak süresi dolan işsizlik sigortası gibi en kritik önemdeki konular üzerinde hala anlaşma sağlanmış değil.

Görüşmelerin sürmesiyle birlikte ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Beyaz Saray'ın Kongre olmadan harekete geçmenin yollarını aradığını belirtti. Ayrıca Trump, ücret vergilerinin askıya alınması için harekete geçilmesinin de tartışıldığını ifade etti.

Mnuchin, Pazartesi günkü iki saatlik toplantının ardında yaptığı açıklamada "Biraz ilerleme kaydettik. Başkan anlaşmaya varmamızı istiyor" dedi.

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