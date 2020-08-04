Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 04/08/2020

Bankacılık: Bankacılık sektörünün 2020 Haziran ayı net dönem karı bir önceki aya göre %53,8 oranında azalarak 3.545mn TL'ye gerilemiştir. Bu düşüşte ikinci çeyrek dönem sonu olmasının da etkisiyle aylık bazda toplam karşılıkların %72 oranında artarak 11.331mn TL'ye çıkması önemli bir etken olurken, operasyonel giderler de %14,1 oranında artmış ve 8.642mn TL'ye yükselmiştir. Ayrıca, ticari karın 985mn TL azalarak 138mn TL'ye gerilemesi de karın düşmesinde diğer bir faktör olmuştur. Bankacılık sektörünün net faiz gelirleri ise aylık bazda mevduata verilen faiz giderlerindeki düşüş katalizörlüğünde %2,9 oranında artmış ve 18.033mn TL olmuştur. Net ücret ve komisyon gelirleri ise dönem sonu olmasının da katkısıyla %26,1 oranında artarak 3.904mn TL'ye yükselmiştir.Sektörde kamu - özel dağılımına bakıldığında, özel sektörün karı haziran ayında %5,3 gerileyerek 3.391mn TL'ye düşerken, kamunun haziran ayı karı %96,2 oranında gerileyerek 154mn TL olmuştur. Bankacılık sektörünün yılın ikinci çeyreğindeki net dönem karıise bir önceki çeyreğe göre %1,2 oranında artarak 15.526mn TL'ye yükselmiştir. Sektörde kamu - özel dağılımına bakıldığında, kamu bankalarının karı yüksek kredi büyümesinin de katkısıyla %5,7 oranında artarak 6.225mn TL'ye yükselirken, özel sektörün karı da %1,6 oranında düşüşle 9.301mn TL'ye olmuştur. 2020 Ocak - Haziran döneminde ise yıllık olarak kamunun karı %75,2 oranında artarak 12.116mn TL'ye çıkarken, özel sektörün karı yıllık %4,3 oranında artmış ve 18.757mn TL olmuştur. Haziran ayı karı ile birlikte Bankacılık sektörü 2020 Ocak - Haziran net dönem karı yıllık ise %24 oranında artarak 30.872mn TL'ye yükselmiştir. Haziran ayında TL kredilerde %4,8'lik artış yaşanırken, tüketici kredileri ve KOBİ kredileri büyümeye katalizörlük yapmaya devam etmişlerdir. Bireysel Kredi kartı portföyünde ise %7,7'lik artış kaydedilmiştir. Mevduatlar tarafında ise TL mevduatlarda bir önceki ay yaşanan kısmi düşüşün ardından bu ay %5 oranında artış göstermiştir. Bankacılık sektörünün kredi/mevduat oranı aktif rasyosunun da katkısıyla artmaya devam etmiş ve haziran ayı sonu itibarıyla 50 baz puan yükselerek %104 olarak gerçekleşmiştir. Vadesiz mevduat oranı ise 130 baz puan artarak %30,6'ya kadar yükselmiştir. Bankacılık sektörünün özsermeye karlılığı ve aktif karlılığı sırasıyla kardaki düşüşün etkisiyle mayıs ayındaki %13,2 ve %1,3 seviyesinden Haziran ayında %12,3 ve %1,2 seviyesine gerilemiştir. Net faiz marjı ise %4,31 ile 6 baz puan hafif düşüş göstermiştir. Mevduat maliyetlerindeki düşüş net faiz marjını desteklemesine karşın, kredilerdeki yeni fiyatlamalar net faiz marjını baskılamaktadır. Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı ise kredilerdeki artışın da etkisiyle aylık olarak 11 baz puan düşerek %4,37'ye gerilerken, sermaye yeterlilik oranı 7 baz puan artmış ve %19,52 olarak gerçekleşmiştir.

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