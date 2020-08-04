Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 04/08/2020

4 Ağustos 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Trabzonspor (TSPOR, Negatif): 2019 yılı 4. çeyrek (01.06.2019-31.05.2020) finansal sonuçlarına göre Şirketin satış gelirleri 87,5mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde ise satış geliri 107,7mn TL idi. Satışların maliyeti ise 77,5mn TL olmuştur. Böylece brüt bir önceki yılın aynı dönemine göre %77,7 oranında azalarak 10mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %16 oranında azalmış ve 5mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 8,2mn TL gider kaydedilmiştir. Esas faaliyet zararı 3,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise 56,2mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece şirket 4. çeyrekte 59,5mn TL zarar açıklamıştır. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2019 yılı zararı 36,3mn TL olmuştur.
Ziraat Yatırım
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KARTN.E ve JANTS.E paylarında 04/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.
Borsa Ana Pazar'da işlem görmekte olan Akdeniz Yatırım Holding A.Ş.'nin mevcut "AKGUV" işlem kodu 04/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "AKYHO" olarak değiştirilecektir.
Bankacılık: Bankacılık sektörünün 2020 Haziran ayı net dönem karı bir önceki aya göre %53,8 oranında azalarak 3.545mn TL'ye gerilemiştir. Bu düşüşte ikinci çeyrek dönem sonu olmasının da etkisiyle aylık bazda toplam karşılıkların %72 oranında artarak 11.331mn TL'ye çıkması önemli bir etken olurken, operasyonel giderler de %14,1 oranında artmış ve 8.642mn TL'ye yükselmiştir. Ayrıca, ticari karın 985mn TL azalarak 138mn TL'ye gerilemesi de karın düşmesinde diğer bir faktör olmuştur. Bankacılık sektörünün net faiz gelirleri ise aylık bazda mevduata verilen faiz giderlerindeki düşüş katalizörlüğünde %2,9 oranında artmış ve 18.033mn TL olmuştur. Net ücret ve komisyon gelirleri ise dönem sonu olmasının da katkısıyla %26,1 oranında artarak 3.904mn TL'ye yükselmiştir.Sektörde kamu - özel dağılımına bakıldığında, özel sektörün karı haziran ayında %5,3 gerileyerek 3.391mn TL'ye düşerken, kamunun haziran ayı karı %96,2 oranında gerileyerek 154mn TL olmuştur. Bankacılık sektörünün yılın ikinci çeyreğindeki net dönem karıise bir önceki çeyreğe göre %1,2 oranında artarak 15.526mn TL'ye yükselmiştir. Sektörde kamu - özel dağılımına bakıldığında, kamu bankalarının karı yüksek kredi büyümesinin de katkısıyla %5,7 oranında artarak 6.225mn TL'ye yükselirken, özel sektörün karı da %1,6 oranında düşüşle 9.301mn TL'ye olmuştur. 2020 Ocak - Haziran döneminde ise yıllık olarak kamunun karı %75,2 oranında artarak 12.116mn TL'ye çıkarken, özel sektörün karı yıllık %4,3 oranında artmış ve 18.757mn TL olmuştur. Haziran ayı karı ile birlikte Bankacılık sektörü 2020 Ocak - Haziran net dönem karı yıllık ise %24 oranında artarak 30.872mn TL'ye yükselmiştir. Haziran ayında TL kredilerde %4,8'lik artış yaşanırken, tüketici kredileri ve KOBİ kredileri büyümeye katalizörlük yapmaya devam etmişlerdir. Bireysel Kredi kartı portföyünde ise %7,7'lik artış kaydedilmiştir. Mevduatlar tarafında ise TL mevduatlarda bir önceki ay yaşanan kısmi düşüşün ardından bu ay %5 oranında artış göstermiştir. Bankacılık sektörünün kredi/mevduat oranı aktif rasyosunun da katkısıyla artmaya devam etmiş ve haziran ayı sonu itibarıyla 50 baz puan yükselerek %104 olarak gerçekleşmiştir. Vadesiz mevduat oranı ise 130 baz puan artarak %30,6'ya kadar yükselmiştir. Bankacılık sektörünün özsermeye karlılığı ve aktif karlılığı sırasıyla kardaki düşüşün etkisiyle mayıs ayındaki %13,2 ve %1,3 seviyesinden Haziran ayında %12,3 ve %1,2 seviyesine gerilemiştir. Net faiz marjı ise %4,31 ile 6 baz puan hafif düşüş göstermiştir. Mevduat maliyetlerindeki düşüş net faiz marjını desteklemesine karşın, kredilerdeki yeni fiyatlamalar net faiz marjını baskılamaktadır. Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı ise kredilerdeki artışın da etkisiyle aylık olarak 11 baz puan düşerek %4,37'ye gerilerken, sermaye yeterlilik oranı 7 baz puan artmış ve %19,52 olarak gerçekleşmiştir.
Ziraat Yatırım
Karel Elektronik (KAREL, Pozitif): Şirketin, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin Ankara, Kayseri, Samsun, Adana, Diyarbakır ve Erzurum Bölgelerinde yer alan 51 ildeki baz istasyonları ile fiber optik hatlarının ve İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, İzmir, Antalya, KKTC Lefkoşa'da kurulu Vodafone Teknoloji ve Vodafone Veri Merkezlerinin her türlü bakım, onarım ve kurulum hizmetleri işi ihalesini kazandığı Vodafone tarafından resmi olarak bildirilmiştir. Söz konusu ihale için imzalanacak sözleşme, 01.10.2020 tarihinden itibaren 3,5 yıl boyunca geçerli olacaktır. Şirket tarafından iş toplamının sözleşme birim fiyatlarıyla yaklaşık 450mn TL civarında olacağı tahmin edilmektedir.
Ziraat Yatırım
Sasa Polyester (SASA, Sınırlı Pozitif): Şirket 2020 yılının 2. çeyreğinde 128,9mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 282,3mn TL net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,3 oranında artarak 858,5mn TL'ye yükselen şirketin brüt karı ise 2Ç2019'daki 120mn TL'den 2Ç2020'de 161,3mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %34,2 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 46,2mn TL gelir kaydedilmiş ve böylece faaliyet karı %110,3 oranında artışla 168,6mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan şirketin finansman giderleri 2. çeyrekte kurların da olumsuz etkisiyle 47,7mn TL'den 213,1mn TL'ye yükselmiş ve dönem karının düşük çıkmasında ana etken olmuştur. Şirket, finansman gideri sonrası vergi öncesi 44,5mn TL net dönem zararı kaydederken, 173,4mn TL'lik vergi geliriyle birlikte, şirket 128,9mn TL net dönem karı açıklamıştır.
Ziraat Yatırım
Vestel Beyaz Eşya (VESBE, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2Ç2020'deki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %7,9 oranında azalmış ve 215,3mn TL olmuştur. Şirket'in bu çeyrekteki satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %5,3 oranında artarak 1.915mn TL olmuştur. Satış maliyeti %5,7 oranında artan Şirket'in 2Ç2020'deki brüt karı da geçen yılın 2. çeyreğine göre %3,5 oranında artmış ve 314,4mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri %7,7 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 21,9mn TL gider kaydetmiştir. Buna bağlı olarak faaliyet karı %4 oranında azalmış ve 231,2mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise 14,8mn TL gider kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak vergi öncesi karı 216,5mn TL olmuştur. 1,2mn TL vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 215,3mn TL olmuştur. Şirketin 6 aylık net dönem karı 2019'un aynı dönemine göre %10,6 artarak 350,7mn TL'yi göstermiştir.
Ziraat Yatırım
Ziraat Bankası: Ziraat Bankası'nın 2Ç2020'deki solo net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %40,9, bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre ise %53,9 oranında artarak 2.638mn TL'ye yükselmiştir. İkinci çeyrek karı sonrasında 2020 yılının Ocak - Haziran dönemi net dönem karı ise geçen yılın aynı dönemin göre karı %60,2 oranında artarak 4.509mn TL olarak gerçekleşmiştir. Çeyreksel bazda; Ziraat Bankası'nın net faiz gelirleri %8,6 oranında artarak 9.644mn TL'ye yükselirken, net ücret ve komisyon gelirleri %59,8 oranında gerilemiş ve 345,2mn TL olmuştur. Öte taraftan, bu çeyrekte elde edilen 1.040mn TL temmetü geliri karı desteklerken, ticari zarar çeyreksel olarak 1.532mn TL azalarak karın bir önceki çeyreğe göre artmasında diğer bir faktör olmuştur. Diğer faaliyet gelerileri de %18,3 oranında artarak 854,2mn TL'ye yükselmiştir. Karşılıklar tarafında ise toplam karşılık giderleri %63,1 oranında artarak 2Ç2020'de 4.313mn TL'ye yükselmiş ve karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Operasyonel giderler ise personel giderlerdeki artışın etkisiyle %13,2 oranında artmış ve ikinci çeyrekte 3.429mn TL'ye yükselmiştir. Ziraat Bankası'nın 2Ç2020'deki takipteki krediler oranı %2,3, kredi mevduat oranı %98,9 olarak gerçekleşmiştir. Özkaynak karlılığı ise 2Ç2020'de %13,8 iken, sermaye yeterlilik oranı %18,50'dir.
Kront Telekomünikasyon (KRONT, Sınırlı Negatif): Şirket 2Ç2020'da 0,7mn TL net dönem karı elde etmiştir. Bir önceki yılın 2. çeyreğinde 2,2mn TL net dönem karı açıklanmıştı. Şirket'in satış gelirleri 2Ç2020'da 8,7mn TL gerçekleşerek yıllık %27,8 oranında azalırken, brüt kar %34,7 gerilemiş ve 6,5mn TL'ye düşmüştür. Faaliyet gelirleri %23,6 düşüşle 1,7mn TL, vergi önceki kar %51,8 düşüşle 0,9mn TL olmuştur. İkinci çeyrek karı sonrasında, Şirket'in 2020 yılı ilk 6 aylık karı 1,8mn TL olmuş ve bir önceki yıla göre %47,8 oranında azalış göstermiştir.
Ziraat Yatırım