Son dakika haberi: Altın fiyatları düşer mi? Uzman isimden A Para'da flaş altın yorumu: Altın fiyatları için riskler çok fazla!

Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yükseliş eğilimini güçlendiren altın fiyatları hakkında değerlendirmeler yaparken yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu.
"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"
Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.
"2011-2013'DEKİ GİBİ SERT SATIŞ GELEBİLİR"
Ekonomide her şeyin yoluna girmesiyle beraber muhtemelen TL varlıklarda bir pozitiflik görülebileceğini ifade eden Karabulut, "Diğer taraftan V şeklinde toparlanmayı verilerde de görebilirsek, hızlı bir enflasyon gelme olasılığı da var. Bu da altın fiyatlarına 2011-2013'de olduğu gibi sert satış baskısı getirebilir" yorumunu yaptı.
Grafikte 1 Eylül 2011 tarihinde görülen 1921 dolar seviyesinin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü bir eğilimin ardından özellikle 2013 yılıyla bir başlayan daha sert bir düşüş görülüyor. Son görülen 1974 dolar seviyesi altın fiyatlarında bugünü göstermektedir.
NOT: GRAFİKTEKİ HER BİR MUM BİR AYI İFADE ETMEKTEDİR
"ALTINDA TEMKİNLİ DURUŞ SERGİLENMELİ"
Altın için temkinli duruşun sergilenmesi gerektiğini savunan Karabulut, "Kısmi olarak realizasyon yapılabilir. Teşviklerin bir sürü daha devam etmesi durumunda şu teknik formasyon ons altında 2300 doları işaret ediyor. Ancak belli bir miktarla devam edilebilir" dedi.
Karabulut, aşağı yönlü hareketlerin başlaması halinde özellikle ons altında 1925 doların kritik olduğunu belirterek, "1925 dolar seviyesinin altında kapanışlar gerçekleşmesi halinde 300-400 dolar kadar bir aşağı yönlü hareket görebiliriz" dedi.
"ALTIN FİYATLARI İÇİN RİSKLER ÇOK FAZLA"
Karabulut konuşmasının son bölümünde ise "Portföyün belli bir kısmı buradan realize edilebilir. Küçük bir kısmı ile de devam edilebilir. Ama altın fiyatları için riskler çok fazla" açıklamasını yaptı.
İşte Stratejist Yeliz Karabulut'un altın fiyatları hakkındaki o açıklamaları:
Uzman isim A Para'da uyardı: Altın fiyatları için riskler çok fazla