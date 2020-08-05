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Hazine Bakanı Mnuchin: ve Demokratlar anlaşma için çabalıyor

, " ve Demokratlar, hafta sonuna kadar koronavirüs paketinde anlaşmaya çabalıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 10:04 ABONE OL
ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Beyaz Saray ve Demokratlar anlaşma için çabalıyor

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Beyaz Saray ve Kongre'deki Demokrat liderlerin, yeni koronavirüs yardım paketi üzerinde hafta sonuna kadar anlaşma yapmayı amaçladıklarını söyledi. Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi ve Senato Demokrat Lider Chuck Schumer ile görüşmesinden sonra gazetecilere konuşan Mnuchin, işsizlik yardımının uzatılması ve pandemi boyunca evden tahliyeyi engellemenin uzatılması konusunda ilerleme olduğunu belirtti.

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ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Beyaz Saray ve Demokratlar anlaşma için çabalıyor
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