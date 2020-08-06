Cleveland Fed Başkanı Mester: Yeniden açılma fazı, tahmin edilenden daha uzun sürebilir

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, koronavirüs enfeksiyonları yükselirken ABD ekonomik aktivitesinin son haftalarda yavaşladığını belirterek, ülkenin yeniden açılmasının tahmin edilenden çok daha uzun sürebileceğini söyledi. Bazı eyaletlerin vakalar yükseldikten sonra işletmeleri yeniden açma planlarına ara verdiğini ve yeni kısıtlamalar uyguladığını belirten Mester, bu eğilimin tüketicileri harcamadan geri çekmeye ittiğini ifade etti.

Mester, seyahat ve yemekte para harcama dahil, hizmet harcamalarının Mayıs ve Haziran'da artmasına rağmen pandemi öncesi seviyenin çok altında kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 06/08/2020