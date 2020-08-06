Haberler Haberler Haberleri Cleveland Fed Başkanı Mester: Yeniden açılma fazı, tahmin edilenden daha uzun sürebilir

Başkanı Mester: Yeniden açılma fazı, tahmin edilenden daha uzun sürebilir

Başkanı , enfeksiyonları yükselirken ekonomik aktivitesinin son haftalarda yavaşladığını belirterek, ülkenin yeniden açılmasının tahmin edilenden çok daha uzun sürebileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 09:34 Son Güncelleme: 6.8.2020 09:34 ABONE OL
Cleveland Fed Başkanı Mester: Yeniden açılma fazı, tahmin edilenden daha uzun sürebilir

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, koronavirüs enfeksiyonları yükselirken ABD ekonomik aktivitesinin son haftalarda yavaşladığını belirterek, ülkenin yeniden açılmasının tahmin edilenden çok daha uzun sürebileceğini söyledi. Bazı eyaletlerin vakalar yükseldikten sonra işletmeleri yeniden açma planlarına ara verdiğini ve yeni kısıtlamalar uyguladığını belirten Mester, bu eğilimin tüketicileri harcamadan geri çekmeye ittiğini ifade etti.

Mester, seyahat ve yemekte para harcama dahil, hizmet harcamalarının Mayıs ve Haziran'da artmasına rağmen pandemi öncesi seviyenin çok altında kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 06/08/2020

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cleveland Fed Başkanı Mester: Yeniden açılma fazı, tahmin edilenden daha uzun sürebilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA