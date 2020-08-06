Hisse senedi piyasasında Temmuz'da yabancı yatırımcı işlem rekoru kırdı

Borsa İstanbul Pay Piyasasında Temmuz ayında yabancı yatırımcılar net satış yaptılar. Yabancıların toplam işlem hacmi tarihi zirvesine ulaştı. Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı. Buna göre, yabancılar 19 milyar 101,6 milyon dolar tutarında alım yaparken, 19 milyar 994,3 milyon dolar tutarında satış gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net satışları 892,7 milyon dolar oldu. Yabancıların toplam işlem hacmi 39 milyar 95,9 milyon dolar oldu ve tarihi zirvesini gördü. Yılın ilk 7 aylık döneminde yabancıların alım işlemleri 95,5 milyar dolar, satış işlemleri 100,7 milyar dolar olurken, net satım miktarı 5,09 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/08/2020

Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 06/08/2020