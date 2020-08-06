Ünlü akademisyenden flaş borsa yorumu: Yatırımcılar için fırsatlar var! Kazanç için kısa vadede…

"BORSA İSTANBUL'DA ORTA VE UZUN VADEDE DÜŞÜNEN YATIRIMCILAR İÇİN FIRSATLAR VAR"

Avrupa bankalarının yıllardır devam eden sermaye ihtiyacı olduğunu ifade ederek Murat, "Bizim bankalarımızın kar durumu iyi bilançoları güçlü sermaye yeterlilik rasyoları yüksek. Ama ciddi bir satış var. Değerlemeler açısından çok çok ucuz. O yüzden ben orta ve uzun vadede düşünen yatırımcılar için fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Genel olarak da TL cinsi varlıkların ucuz olduğunu düşünüyorum " dedi.