Ünlü akademisyenden flaş borsa yorumu: Yatırımcılar için fırsatlar var! Kazanç için kısa vadede…

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, A Para'da piyasaların gündemine dair açıklamalar yaparak, Borsa İstanbul hakkında gündem yaratacak yorumlarda bulundu.
"DÜNYADA FİNANSAL PİYASALAR İLE REEL EKONOMİ ARASINDA KOPUKLUK VAR"
Tüm dünyada finansal piyasalar ile reel ekonomi arasında uzun süredir bir kopukluk bir iletişimsizlik olduğunu ifade eden Murat, "Finansal piyasalar da reel ekonomideki gelişmeleri direk yansıtmak zorunda değil. Finansal piyasalar önceden fiyatlar" dedi.
"EKONOMİDE PATİNAJA RAĞMEN ABD BORSALARI REKOR KIRIYOR"
Murat, ABD ekonomisinin patinaj yapmasına ve mali tedbir paketinde anlaşma olmamasına rağmen ABD'de borsaların rekor kırdığını belirterek, "Finansal piyasalarla reel ekonomi arasında bir kopukluk var" yorumunda bulundu.
Bu kopukluğun ilelebet sürmeyeceğini vurgulayan Murat, "Sonuç olarak bir noktada birbirine yanaşacaklar. Ama şu an için finansal piyasalarda bir iyimserlik var" dedi.
"BORSA İSTANBUL TARİHİ ZİRVELERE YAKIN OLUNDUĞUNDA BİLE UCUZLARDI"
Hisse senedi piyasalarında yurt içinde son günlerde bir satış yaşandığını bildiren Murat, "Borsa İstanbul'un tarihi zirvesine yakın olduğu dönemlerde bile, bizim çok güzide şirketlerimizin önemli şirketlerimizin değerleme açısından ucuz olduğu görülüyordu" açıklaması yaptı.
"YATIRIMCI UZUN VADEDE KAZANÇ İÇİN KISA VADEDE KAYBI GÖZE ALMALIDIR"
Doç. Dr. Atılım Murat, düşüş yaşandığı zaman finans medyasının biraz karamsarlığı ve olayları abartmayı sevdiğini ifade ederek, "Borsa endeksinde bir yükseliş hareketinin sürdürülebilir olması için düşüşler yaşanmalıdır. Yani rasyonel yatırımcı uzun vadede kazanç için kısa vadede kaybı göze almalıdır" dedi.
"BIST 30 ŞİRKETLERİ ÇOK ÇOK UCUZ"
Borsa İstanbul'daki geri çekilme hareketini orta ve uzun vadeli kazançlar için taahhütlü bulduğunu belirten Murat, "Hem Borsa İstanbul özelinde bakarsak hem de BİST 30'daki güzide şirketlerimizin değerlemeleri açısından baktığımız zaman gerçekten çok çok ucuz. Hele bir de dolar bazında baktığımız zaman çok daha ucuz" dedi.
"BORSA İSTANBUL'DA ORTA VE UZUN VADEDE DÜŞÜNEN YATIRIMCILAR İÇİN FIRSATLAR VAR"
Avrupa bankalarının yıllardır devam eden sermaye ihtiyacı olduğunu ifade ederek Murat, "Bizim bankalarımızın kar durumu iyi bilançoları güçlü sermaye yeterlilik rasyoları yüksek. Ama ciddi bir satış var. Değerlemeler açısından çok çok ucuz. O yüzden ben orta ve uzun vadede düşünen yatırımcılar için fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Genel olarak da TL cinsi varlıkların ucuz olduğunu düşünüyorum " dedi.
İşte Doç. Dr. Atılım Murat'ın A Para'daki dikkat çeken borsa yorumu:
Ünlü akademisyenden dikkat çeken borsa yorumu: Murat: Borsa endeksinde fırsatlar var