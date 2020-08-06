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Uzman isim 'u değerlendirdi: O hisselerde ciddi fırsat var!

Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı , 'un seyrini A Para'da değerlendirerek yatırımcılar için kritik açıklamalar yaptı. Yılmaz, Borsa İstanbul'da 1050 seviyelerinin şirketlerin hem defter değerlerine göre hem fiyat kazanç oranlarına göre ciddi cazibe yaratacak seviyeler olduğunu belirterek, " hisselerinde ciddi fırsat var" dedi.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 16:47 Son Güncelleme: 6.8.2020 17:04 ABONE OL
Uzman isim Borsa İstanbul'u değerlendirdi: O hisselerde ciddi fırsat var!

A Para'da yayına katılan Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı , 'daki fiyatlamaları değerlendirerek dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Uzman isim Borsa İstanbul'u değerlendirdi: O hisselerde ciddi fırsat var!

Yılmaz, altın fiyatlarındaki yükselişin nedenini düşük faizle bol paranın gidecek adres bulamamasının altına yönelmesiyle gerçekleştiğini ifade etti.

Uzman isim Borsa İstanbul'u değerlendirdi: O hisselerde ciddi fırsat var!

"BU SEVİYELER CİDDİ ANLAMDA CAZİBE YARATACAK SEVİYELER"

Uzman isim, "Borsa açısından ise şu an da bulunduğumuz 1050 seviyelerinin Türkiye'de ana şirketlerin yani hisselerinin hem defter değerlerine göre hem fiyat kazanç oranlarına göre, ikinci çeyrek bilançolarına yani pandemi dönemi bilançolarına göre söylüyorum bunu ciddi anlamda cazibe yaratacak seviyeler diye düşünüyorum" dedi.

Uzman isim Borsa İstanbul'u değerlendirdi: O hisselerde ciddi fırsat var!

Yılmaz, "'da işlem gören sanayi ve holding şirketleri nerdeyse kasasında bulunan para ve varlıklarına göre işlem görüyorlar. Marka değerleri, müşteri değerleri vs… hiçbiri piyasa tarafından fiyatlanmıyor" dedi.

Uzman isim Borsa İstanbul'u değerlendirdi: O hisselerde ciddi fırsat var!

"BİST 30 HİSSELERİNDE CİDDİ BİR FIRSAT VAR"

Şirketlerin hak ettikleri değerlerin altın işlem gördüklerini bildiren uzman isim, "İşler normalleşmeye başladığında ki kısa sürede bu normalleşmenin gerçekleşmesini bekliyorum. Yatırım uzmanlarının fon yöneticilerinin artı yabancı fon yöneticilerin gelerek burada pozisyon açmaya geleceklerini düşünüyorum. Özellikle hisselerinde ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.

Uzman isim Borsa İstanbul'u değerlendirdi: O hisselerde ciddi fırsat var!

"KREDİLİ POZİSYONLAR YÜZÜNDEN ZORAKİ SATIŞ İSTEDİ"

Borsaya gelen 300-400 bin yeni yatırımcıların çoğunun kredili çok ciddi pozisyon taşıdığını belirten Yılmaz, "Aracı kurumlardaki kredi rakamları çok üst düzeye ulaşmıştı. Bu kredili pozisyonlar piyasanın en ufak bir geri çekilmesinde özkaynak problemiyle aracı kurumların müşterilerden zoraki satış istemesiyle sonuçlandı" dedi.

Uzman isim Borsa İstanbul'u değerlendirdi: O hisselerde ciddi fırsat var!

İşte Yılmaz'ın A Para'daki o açıklamaları:

Yılmaz: BİST 30 hisselerinde ciddi fırsat var

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Uzman isim Borsa İstanbul'u değerlendirdi: O hisselerde ciddi fırsat var!
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