Uzman isim Borsa İstanbul'u değerlendirdi: O hisselerde ciddi fırsat var!

"BU SEVİYELER CİDDİ ANLAMDA CAZİBE YARATACAK SEVİYELER"

Uzman isim, "Borsa açısından ise şu an da bulunduğumuz 1050 seviyelerinin Türkiye'de ana şirketlerin yani BİST 30 hisselerinin hem defter değerlerine göre hem fiyat kazanç oranlarına göre, ikinci çeyrek bilançolarına yani pandemi dönemi bilançolarına göre söylüyorum bunu ciddi anlamda cazibe yaratacak seviyeler diye düşünüyorum" dedi.