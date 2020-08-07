Haberler Haberler Haberleri Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi! Yarıya düşürüldü

haberi: 'ndan hamlesi! Yarıya düşürüldü

haberi: 'ndan hamlesi geldi. Merkez yaptığı açıklamada, "Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır." dedi.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 10:04 Son Güncelleme: 7.8.2020 10:16 ABONE OL
Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi! Yarıya düşürüldü

Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi geldi. Piyasa yapıcı bankaların likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü. Merkez güncellenmiş limitler konusunda bankalara detaylı bilgilendirmenin yapılacağını bildirdi.

10 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Merkez'in yaptığı tam açıklama şu şekilde; "Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır."

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Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi! Yarıya düşürüldü
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