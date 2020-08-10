Haberler Haberler Haberleri Lübnan'da istifa kervanına Maliye Bakanı Ghazig Wazni'de katıldı

'da istifa kervanına 'de katıldı

Beyrut limanındaki patlama  sonrası yaşanan kargaşa ve hükümet içindeki anlaşmazlıklar sonrası istifa kervanına 'de katıldı

Giriş Tarihi: 10.8.2020 16:40 Son Güncelleme: 10.8.2020 16:47 ABONE OL
Lübnan'da istifa kervanına Maliye Bakanı Ghazig Wazni'de katıldı

Lübnan basınında yer alan habere göre, Beyrut limanındaki patlama sonrası yaşanan kargaşa ve hükümet içindeki anlaşmazlıklar Maliye Bakanı Ghazig Wazni'nin de istifasını getirdi.

Adalet Bakanı'nın da aralarında olduğu istifa eden bakanlar kervanına katılan Wazni, Lübnan'ın içinde bulunduğu finansal krizden çıkmasına yönelik bir kurtarma planı üzerinde IMF ile yapılan müzakereleri yönetiyordu.

Altın fiyatları SON DAKİKA: Altın yükselecek mi düşecek mi? Flaş altın yorumu: Trump kaybederse altın fiyatları... SON DAKİKA! BDDK'dan flaş karar: Aktif rasyosunda düzenleme yaptı!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Lübnan'da istifa kervanına Maliye Bakanı Ghazig Wazni'de katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA