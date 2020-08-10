Lübnan'da istifa kervanına Maliye Bakanı Ghazig Wazni'de katıldı

Lübnan basınında yer alan habere göre, Beyrut limanındaki patlama sonrası yaşanan kargaşa ve hükümet içindeki anlaşmazlıklar Maliye Bakanı Ghazig Wazni'nin de istifasını getirdi.

Adalet Bakanı'nın da aralarında olduğu istifa eden bakanlar kervanına katılan Wazni, Lübnan'ın içinde bulunduğu finansal krizden çıkmasına yönelik bir kurtarma planı üzerinde IMF ile yapılan müzakereleri yönetiyordu.

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