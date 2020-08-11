Finansal varlıklarda rekor artış!

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, geçen yılın mayıs ayındaki 3.1 trilyon liralık seviyeye göre yüzde 46 büyüdü.
2019'un mayıs ayında 1 trilyon lira olan TL mevduat hacmi, bu yılın aynı döneminde 1.4 trilyon liraya ulaşırken, döviz tevdiat hesaplarının büyüklüğü ise 1 trilyon 41 milyar liradan 1.2 trilyon liraya ulaştı.
Yurtiçi yerleşiklerin devlet iç borçlanma senedi portföyü 612 milyar liradan 1 trilyon 59 milyar liraya çıktı.
Yurtiçi yerleşiklerin hisse senedi yatırımlarının büyüklüğü de 112 milyar liradan 239.7 milyar liraya fırladı. Hisse senedi portföyündeki yükselişte, faizlerdeki düşüşün etkisiyle bu yılın ilk yarısında borsaya yeni giriş yapan yaklaşık 350 bin yatırımcının pozisyon alması etkili oldu.