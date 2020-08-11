Finansal varlıklarda rekor artış!

2019'un mayıs ayında 1 trilyon lira olan TL mevduat hacmi, bu yılın aynı döneminde 1.4 trilyon liraya ulaşırken, döviz tevdiat hesaplarının büyüklüğü ise 1 trilyon 41 milyar liradan 1.2 trilyon liraya ulaştı.