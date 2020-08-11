Haberler Haberler Haberleri Finansal varlıklarda rekor artış!

Finansal varlıklarda rekor artış!

Yurtiçi yerleşiklerin 2019 sonunda 3 trilyon 673 milyar lira olan finansal varlıklarının tutarı, bu yılın mayıs ayı itibarıyla 4 trilyon 546 milyar liraya çıktı.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 09:09 Son Güncelleme: 11.8.2020 09:35 ABONE OL
Finansal varlıklarda rekor artış!

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, geçen yılın mayıs ayındaki 3.1 trilyon liralık seviyeye göre yüzde 46 büyüdü.

Finansal varlıklarda rekor artış!

2019'un mayıs ayında 1 trilyon lira olan TL mevduat hacmi, bu yılın aynı döneminde 1.4 trilyon liraya ulaşırken, tevdiat hesaplarının büyüklüğü ise 1 trilyon 41 milyar liradan 1.2 trilyon liraya ulaştı.

Finansal varlıklarda rekor artış!

Aynı dönemde hesaplarının büyüklüğü 54.3 milyar liradan 163.7 milyar liraya yükseldi.

Finansal varlıklarda rekor artış!

Yurtiçi yerleşiklerin devlet iç borçlanma senedi portföyü 612 milyar liradan 1 trilyon 59 milyar liraya çıktı.

Finansal varlıklarda rekor artış!

Yurtiçi yerleşiklerin hisse senedi yatırımlarının büyüklüğü de 112 milyar liradan 239.7 milyar liraya fırladı. Hisse senedi portföyündeki yükselişte, faizlerdeki düşüşün etkisiyle bu yılın ilk yarısında borsaya yeni giriş yapan yaklaşık 350 bin yatırımcının pozisyon alması etkili oldu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Finansal varlıklarda rekor artış!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA