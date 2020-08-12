Altın dipten döndü, Brent 45 doları aştı

Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeyi gören altın, Rusya'nın Covid-19 aşısını tescil ettiğini açıklamasıyla sert düşerek, 1,863 dolar düzeyine kadar indikten sonra, buradan toparlanarak 1,930 doların üzerine döndü. Petrol fiyatlarında ise, aşı umuduyla yön yukarıya döndü ve Brent petrolün varil fiyatı yeniden 45 doların üzerine yükseldi.



Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, "beklenen düzeltme"nin geldiğine işaret edilerek, "Haftanın ilk gününü son döneme göre yatay sayılabilecek 25 dolarlık bant içinde geçiren altın, 2,050 dolar/onsa ulaşsa da burada tutunamayarak satış hareketinin içinde buldu kendini" denildi ve şöyle devam edildi:



"Kısa sürede 2,075 dolar/onsa ulaşan altın için bu düzeltme bekleniyordu ancak bunu tetikleyen gelişme, Rusya'dan gelen aşı bulundu haberi oldu.

"Rusya Devlet Başkanı, muhabirlere aşının kızında uygulandığını belirtirken, buna karşın küresel sağlık uzmanları bu duruma şüpheci ve temkinli yaklaşıyorlar.

"Bu aşının tüm testlerden geçmemesi ve ABD dâhil diğer ülkelerin onayına ihtiyaç duyması, bu konuda rahatlamaya izin vermiyor.

"Bu gelişmelerin gölgesinde altın, gün içinde 116 dolarlık oynama yaşayarak 1,901.80 dolar/onsa kadar düşüş yaşadı.

"Günlük bazda yüzde 5.7 değer kaybeden altın, sabah seansında 1,865 dolar/onsa kadar gevşeyerek yeni pozisyon alan yatırımcılarını korkutsa da, sabah seansının devamında nihayet tepki alımlarını karşılayarak 1,930 dolar/ons üzerine geldi.

"Gümüşün de aynı şekilde sert düşüşe maruz kaldığı Salı günkü kaybı yüzde 6.3'ü bulurken, sabah seansında yine dalgalandı.

"Uluslararası piyasalarda 25.50 – 26 dolar/ons bandında işlem gören gümüş, içerde 7.30 üzerinde seyreden kurdan dolayı, 6 gr/lira seviyesini korumaya çalışıyor.

"Bu haftaki gidişat oldukça kritik, eğer alım yönünde işlemler devam ederse, önümüzdeki hafta boğaların agresif biçimde devreye girmesi bekleniyor."



Küresel emtia piyasalarında;



- Brent petrol yüzde 1.41 artışla 45.17 dolar,

- Batı Teksas yüzde 1.73 artışla 42.36 dolar,

- altın yüzde 0.79 artışla 1,934.34 dolar,

- gümüş yüzde 2.71 artışla 25.41 dolar,

- bakır yüzde 0.06 artışla 6,405.00 dolar,

- platin yüzde 1.03 düşüşle 926.36 dolar,

- paladyum yüzde 1.78 artışla 2,135.48 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 453 liraya, çeyrek altın 754 liraya, Cumhuriyet altını da 2,994 liraya yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2020 yılı küresel petrol talebinde günlük düşüş öngörüsünü 0.1 milyon varil indirerek, günde ortalama 9.1 milyon varil düzeyine çekti.

OPEC'in aylık raporuna göre, küresel petrol talebi 2020 yılında, günde ortalama 90.6 milyon varil düzeyine gerileyecek.

OPEC'in günlük hampetrol üretimi, Haziran ayına göre 0.98 milyon varil artışla, günde ortalama 23.17 milyon varil düzeyine yükseldi.

OPEC 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü ise, bir önceki öngörüsündeki "günde ortalama 7.0 varil artış" olarak değiştirmedi. Rapordaki verilere göre, küresel petrol talebi 2021 yılında günde ortalama 97.6 milyon varil düzeyine yükselecek.