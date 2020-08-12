Rusya ile ABD arasında koronavirüs aşı düellosu: 100 milyon dozluk anlaşma yaptı!

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ile arasında koronavirüs aşı düellosu: 100 milyon dozluk anlaşma yaptı!

Dünya genelinde 20 milyonun üzerinde enfekte kişinin olduğu corona virüs ile mücadele kapsamına aşı ve ilaç çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. lideri yaptığı açıklamasında 'a karşı Moskova'da geliştirdikleri aşının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını açıklamasının ardından Başkanı 'tan jet hızıyla bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 09:42 Son Güncelleme: 12.8.2020 09:51 ABONE OL
Rusya ile ABD arasında aşı düellosu: 100 milyon dozluk anlaşma yaptı!

'in aşı açıklamaları sonrası Başkanı 'tan karşılık geldi. ABD Başkanı , Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin korona virüs aşısından 100 milyon doz üretimi ve teslimi için ilaç üreticisi Moderna ile bir anlaşma yaptığını açıkladı.

Rusya ile ABD arasında aşı düellosu: 100 milyon dozluk anlaşma yaptı!

yönetimi, son haftalarda ülkede yıl sonuna kadar bir aşı sunmayı amaçlayan çalışmalarını hızlandırdı. Korona aşısının Eylül ayında tamamlanma yolunda ilerlediği kaydedildi.

Rusya ile ABD arasında aşı düellosu: 100 milyon dozluk anlaşma yaptı!

, Beyaz Saray'da günlük basın toplantısında, "CKovid-19 aşısına yönelik 'li biyoteknoloji firması Moderna ile 100 milyon dozluk aşı üretimi ve teslimi için anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" diyerek ABD'nin korona virüs aşısının üretimi için ilaç üreticisi firmalarla daha önce yaptığı 3 aşı adayının 3. aşama klinik deneme sürecinde olduğunu ifade etti.

Rusya ile ABD arasında aşı düellosu: 100 milyon dozluk anlaşma yaptı!

merkezli biyoteknoloji firması Moderna'dan yapılan açıklamada da "mRNA-1273" adlı aşı adayından 100 milyon doz üretilmesi için ABD hükümetiyle yapılan anlaşmanın değerinin 1.5 milyar dolar olduğu açıklandı. yönetimi, geçtiğimiz ay Johnson & Johnson, Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği korona virüs aşı adaylarının tedarikine yönelik 2 anlaşma imzalamıştı.

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Rusya ile ABD arasında koronavirüs aşı düellosu: 100 milyon dozluk anlaşma yaptı!
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