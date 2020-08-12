Rusya ile ABD arasında koronavirüs aşı düellosu: 100 milyon dozluk anlaşma yaptı!

Trump, Beyaz Saray'da günlük basın toplantısında, "CKovid-19 aşısına yönelik ABD'li biyoteknoloji firması Moderna ile 100 milyon dozluk aşı üretimi ve teslimi için anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" diyerek ABD'nin korona virüs aşısının üretimi için ilaç üreticisi firmalarla daha önce yaptığı 3 aşı adayının 3. aşama klinik deneme sürecinde olduğunu ifade etti.