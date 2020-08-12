SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları sert düştü! Altın kritik sınırın altına geriledi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

PANDEMİ SÜRECİ GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRDI
Altın fiyatları Covid-19 pandemi sürecinde tüm dünyada uygulanan düşük faiz bol likidite ve teşvik paketleriyle güçlendirdi. Ons altın fiyatları 2075 doları görerek tarihi zirvesini yeniledi. Gram altın ise ons altın tarafından gelen destekle 488 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altında bu hızlı yükselişin ardından vatandaş, "Altın fiyatları bugün ne kadar" sorusuna cevap ararken, uzmanlar, "Altın düşecek mi", "Altın yükselecek mi" sorularını masaya yatırarak, altın fiyatlamalarında gelecekte etkili olabilecek 2 önemli beklentiyi açıkladı.
TRUMP GELDİ ALTIN YÜKSELDİ
Altın fiyatları 2016 yılında yaptığı dibin ardından yönünü yukarı çevirmişti. ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesiyle ABD'nin özellikle Çin ile ilgili politikasının sertleştiğini ifade eden ekonomistler, bu politikanın küresel piyasalarda risk iştahını baskılayan önemli bir etmen olarak ifade ederek bu durumun riskten kaçan yatırımcıyı altına ittiğini belirtti.
ALTIN FİYATLARI İÇİN 2 ÖNEMLİ ETKEN!
Analistler, altın fiyatları için 2 önemli kritik olduğunu belirtirken, bunlardan birincisinin yaklaşan ABD seçimleri olduğunu vurgularken ikincisinin ise koronavirüs aşı-tedavi sürecindeki gelişmeler olduğunu açıkladı.
TRUMP'IN GERGİN POLİTİKASI ALTINA YARIYOR
ABD seçimlerinde, Donald Trump'ın kazanma beklentisi oluşması durumunda, Trump'ın özellikle Çin ile ilgili uyguladığı gergin ticaret politikasının etkisiyle riskten kaçan yatırımcının altın talebini artırma olasılığı analistler tarafından dillendirilirken, Joe Biden'ın kazanma beklentisi oluşması durumunda ise piyasalarda risk iştahının Trump'a göre daha açık olacağını bildirildi. Analistler, Biden'ın ön plana çıkması yani daha rasyonel bir yapının yönetimi olması halinde ABD-Çin arasındaki durumun daha alt perdeden devam ettirilmesi beklentisiyle beraber altın fiyatlarında ciddi bir satış baskısına neden olabileceğini vurguladı.
AŞI VE TEDAVİ HABERLERİ ALTIN TALEBİNİ DÜŞÜREBİLİR
İkinci olarak koronavirüste artan vaka sayılarının ikinci dalga beklentisini artırarak, ekonomilerin yeniden kapanma beklentisinin kuvvetlenmesi durumunda güvenli liman etiketine sahip altın talebinin artması beklentisi. Virüs konusunda olumlu tedavi ve aşı gelişmelerinin ise altın talebini düşüreceği beklentisi uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor.
PUTİN DÜNYAYA AŞIYI DUYURDU: DÜNYANIN İLK COVİD-19 AŞISI OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR
Ajanslar son dakika gelişmesi olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamasını duyurdu. Açıklama yapan Putin, "Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen covid-19 aşısı, Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı. Rusya'nın koronavirüs aşısının seri üretimine yakında başlamasını umuyorum" dedi. Rusya'da üretilen aşı dünyanın ilk Covid-19 aşısı olma özelliğini taşıyor.
Aşının Putin'in kızına da yapılması, aşının piyasalara umut vermesi açısından son derece önem arz ediyor.
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?
KARABULUT: ALTIN FİYATLARI KONUSUNDA TEMKİNLİ OLUNMALI
Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Karabulut, altın fiyatları konusunda temkinli olunması gerektiğini vurgulayarak, "2011 ve 2013'deki sert düşüşler mutlaka aklımızda bulunmalı. Bir kâr realizasyonu ve yataya dönük hareketlerin özellikle altın yükselişleri için daha pozitif bir görüntüye işaret edebilir" dedi.
Karabulut: Altın fiyatları konusunda temkinli olunmalı
Saat 22:03 itibariyle ons altın yüzde %5,16 oranında düşüşle 1923 dolardan işlem görürken, gram altın hem dolar kurunun gerilemesi hem de ons tarafındaki geri çekilmenin etkisiyle yüzde %6,77 oranında düşüşle 446 liradan işlem görüyor. Dolar kuru ise %1,74 oranında düşüşle 7,21 liradan işlem görüyor.
Ons altın gün içi en düşük 1910 doları, en yüksek ise 2030 doları görürken, gram altın ise yukarıda 478 lirayı test ederken, aşağıda 443 lirayı gördü.
DÖVİZ KURLARINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
ALTIN FİYATLARINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...