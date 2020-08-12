SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları sert düştü! Altın kritik sınırın altına geriledi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

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HABER! sert düştü! kritik sınırın altına geriledi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

haberi... Güvenli liman etiketine sahip , 2018 yılının son aylarında başlayan yükseliş trendini koronavirüs pandemi sürecinde düşen faizler ve artan bol likiditenin etkisiyle güçlendirdi. tarafında 2075 dolarla, fiyatları ise 488 lira ile tarihi zirvesini yapmıştı. Gördüğü zirvelerin ardından gevşeme hareketleri gösteren altının onsu 2000 doların altına düşerek psikolojik sınırın altına geriledi. Ons tarafındaki bu ters rüzgar, dolar kurundaki düşüşle birleşince gram altın fiyatlarında düşüş sertleşerek 443 lira seviyelerine kadar geri çekilmelere neden oldu. Yatırımcılar altın konusunda araştırmalarını sıklaştırırken, uzmanlar altın fiyatlamaları konusunda 2 önemli etmenin üzerinde duruyor...

Giriş Tarihi: 12.8.2020 09:10 Son Güncelleme: 12.8.2020 09:10 ABONE OL
SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Altın kritik sınırın altına geriledi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

PANDEMİ SÜRECİ GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRDI

Covid-19 pandemi sürecinde tüm dünyada uygulanan düşük faiz bol likidite ve teşvik paketleriyle güçlendirdi. fiyatları 2075 doları görerek tarihi zirvesini yeniledi. ise tarafından gelen destekle 488 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altında bu hızlı yükselişin ardından vatandaş, "Altın fiyatları bugün ne kadar" sorusuna cevap ararken, uzmanlar, "", "" sorularını masaya yatırarak, altın fiyatlamalarında gelecekte etkili olabilecek 2 önemli beklentiyi açıkladı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Altın kritik sınırın altına geriledi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

TRUMP GELDİ ALTIN YÜKSELDİ

2016 yılında yaptığı dibin ardından yönünü yukarı çevirmişti. ABD Başkanı 'ın göreve gelmesiyle ABD'nin özellikle Çin ile ilgili politikasının sertleştiğini ifade eden ekonomistler, bu politikanın küresel piyasalarda risk iştahını baskılayan önemli bir etmen olarak ifade ederek bu durumun riskten kaçan yatırımcıyı altına ittiğini belirtti.

SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Altın kritik sınırın altına geriledi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

ALTIN FİYATLARI İÇİN 2 ÖNEMLİ ETKEN!

Analistler, için 2 önemli kritik olduğunu belirtirken, bunlardan birincisinin yaklaşan olduğunu vurgularken ikincisinin ise koronavirüs aşı-tedavi sürecindeki gelişmeler olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Altın kritik sınırın altına geriledi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

TRUMP'IN GERGİN POLİTİKASI ALTINA YARIYOR

ABD seçimlerinde, Donald 'ın kazanma beklentisi oluşması durumunda, Trump'ın özellikle Çin ile ilgili uyguladığı gergin ticaret politikasının etkisiyle riskten kaçan yatırımcının talebini artırma olasılığı analistler tarafından dillendirilirken, Joe Biden'ın kazanma beklentisi oluşması durumunda ise piyasalarda risk iştahının Trump'a göre daha açık olacağını bildirildi. Analistler, Biden'ın ön plana çıkması yani daha rasyonel bir yapının yönetimi olması halinde ABD-Çin arasındaki durumun daha alt perdeden devam ettirilmesi beklentisiyle beraber altın fiyatlarında ciddi bir satış baskısına neden olabileceğini vurguladı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Altın kritik sınırın altına geriledi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

AŞI VE TEDAVİ HABERLERİ ALTIN TALEBİNİ DÜŞÜREBİLİR

İkinci olarak koronavirüste artan vaka sayılarının ikinci dalga beklentisini artırarak, ekonomilerin yeniden kapanma beklentisinin kuvvetlenmesi durumunda güvenli liman etiketine sahip talebinin artması beklentisi. Virüs konusunda olumlu tedavi ve aşı gelişmelerinin ise altın talebini düşüreceği beklentisi uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor.

SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Altın kritik sınırın altına geriledi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

PUTİN DÜNYAYA AŞIYI DUYURDU: DÜNYANIN İLK COVİD-19 AŞISI OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Ajanslar gelişmesi olarak, Devlet Başkanı Vladimir 'in, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamasını duyurdu. Açıklama yapan Putin, "Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen , Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı. Rusya'nın koronavirüs aşısının seri üretimine yakında başlamasını umuyorum" dedi. Rusya'da üretilen aşı dünyanın ilk Covid-19 aşısı olma özelliğini taşıyor.

Aşının Putin'in kızına da yapılması, aşının piyasalara umut vermesi açısından son derece önem arz ediyor.

SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Altın kritik sınırın altına geriledi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

  1. Güvenli liman etiketine sahip altın, doların küresel düzeyde değer kaybetmesiyle ons tarafından desteklendi.
  2. Merkez bankalarının genişleyici adımları bol likidite yaratmayı sürdürüyor ve bu durumun devam edeceği beklentisi altına yaradı.
  3. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış (Özellikle ABD'de) güvenli liman talebini artırdı.
  4. Düşük faiz yatırımcıya enflasyonun altında negatif reel getiri sağlıyor. Bu durum risk sevmeyen yatırımcıyı altına yönlendirdi.
  5. Altın destekli borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, yatırımcıların güvenli liman aramaları ile birlikte yükseldi.
SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Altın kritik sınırın altına geriledi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

KARABULUT: ALTIN FİYATLARI KONUSUNDA TEMKİNLİ OLUNMALI

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Karabulut, fiyatları konusunda temkinli olunması gerektiğini vurgulayarak, "2011 ve 2013'deki sert düşüşler mutlaka aklımızda bulunmalı. Bir kâr realizasyonu ve yataya dönük hareketlerin özellikle altın yükselişleri için daha pozitif bir görüntüye işaret edebilir" dedi.

Karabulut: Altın fiyatları konusunda temkinli olunmalı

SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Altın kritik sınırın altına geriledi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Saat 22:03 itibariyle yüzde %5,16 oranında düşüşle 1923 dolardan işlem görürken, hem dolar kurunun gerilemesi hem de tarafındaki geri çekilmenin etkisiyle yüzde %6,77 oranında düşüşle 446 liradan işlem görüyor. Dolar kuru ise %1,74 oranında düşüşle 7,21 liradan işlem görüyor.

Ons gün içi en düşük 1910 doları, en yüksek ise 2030 doları görürken, gram altın ise yukarıda 478 lirayı test ederken, aşağıda 443 lirayı gördü.

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SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları sert düştü! Altın kritik sınırın altına geriledi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
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