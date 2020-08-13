SON DAKİKA: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Uzmanlardan flaş altın uyarısı: Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi yükselecek mi?

SADECE BİRKAÇ GÜNDE ONS 212 DOLAR GRAM 55 LİRA DÜŞTÜ

Uzmanların aşı haberlerine duyarlılık gösterdiği ifade edilen altın fiyatlarında son günlerde sert hareketler gözlemlendi. Ons altın 2075 dolardan 1863 dolara sert bir geri çekilme yaşarken kayıp 212 dolar olarak göze çarptı. Bu dramatik düşüş Dolar/TL'deki düşüş ile birleşince gram tarafında 488 liradan 433 liraya sadece birkaç günde 55 lira düşüş olarak yansıdı.