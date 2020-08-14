Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı Kudlow'dan faz 1 ticaret anlaşması açıklaması

Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Trump yönetiminin Çin'in faz 1 ticaret anlaşmasında yer alan ABD mal ve hizmetleri alımına yönelik taahhütlerini yerine getirmede gösterdiği ilerlemeden memnun olduğunu söyledi.

"Çin şu anda gerçekten bizim emitialarımız ithalatını artıyor" diye konuşan Kudlow, "Çin ile başka meselelerde aramızda büyük farklılıklar var, ancak faz 1 ticaret anlaşması konusunda iyi gidiyoruz" dedi. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer Cumartesi günü Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile video konferans yoluyla e bir araya gelerek faz 1 ticaret anlaşmasının uygulanmasının yarıyıl gözden geçirmesini yapacak.

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