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Bir aşı hamlesi de 'den: 200 milyon doz alacak

Komisyonu, & Johnson'ın geliştirme çalışmalarırnı  sürdürdüğü koronavirüs aşısından ön alım için sürdürülen görüşmelerin  tamamlandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 09:05 ABONE OL
Bir aşı hamlesi de AB'den: 200 milyon doz koronavirüs aşısı alacak

AB Komisyonu, Johnson & Johnson'ın geliştirme çalışmalarırnı sürdürdüğü koronavirüs aşısından ön alım için sürdürülen görüşmelerin tamamlandığını bildirdi.

Komisyon tarafından yapılan açıklamaya göre, J&J tarafından geliştirimekte olan aşının etkinliğinin kanıtlanması halinde 200 milyon doza kadar alım yapılabilecek. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, J&V ile yapılan görüşmelerin AB'yi koronavirüse karşı etkin ve güvenli bir aşı eldetmeye yaklaştırdığını ifade etti.

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Bir aşı hamlesi de AB'den: 200 milyon doz koronavirüs aşısı alacak
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