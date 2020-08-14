Bir aşı hamlesi de AB'den: 200 milyon doz koronavirüs aşısı alacak

AB Komisyonu, Johnson & Johnson'ın geliştirme çalışmalarırnı sürdürdüğü koronavirüs aşısından ön alım için sürdürülen görüşmelerin tamamlandığını bildirdi.

Komisyon tarafından yapılan açıklamaya göre, J&J tarafından geliştirimekte olan aşının etkinliğinin kanıtlanması halinde 200 milyon doza kadar alım yapılabilecek. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, J&V ile yapılan görüşmelerin AB'yi koronavirüse karşı etkin ve güvenli bir aşı eldetmeye yaklaştırdığını ifade etti.

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