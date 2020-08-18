SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi: Bankaların borç alma limitlerini düşürdü!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan (TCMB), 20 Ağustos Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararı öncesi yeni bir sıkılaştırma hamlesi geldi. Merkez, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.

TCMB, Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü açıkladı.

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