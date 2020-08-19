Son dakika | Bakan Albayrak dev projeyi duyurdu: Avrupa ve Orta Doğu'da bir ilk...

Son dakika haberi: Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası bugün açılıyor. Fabrika 1400 kişiye istihdam sağlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından fabrika ile ilgili "Beton beton diyenlere NOT: Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası TÜRKİYE'DE açılıyor. ÜLKEMİZİN dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle MİLLİ ENERJİMİZİ ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ." açıklamasında bulundu.