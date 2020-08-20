Temmuz ayı konut satışlarında rekor! Rakamlar açıklandı

EN ÇOK KONUT SATILAN İLLER BELLİ OLDU: BİRİNCİ SIRADA İSTANBUL YER ALDI

Palabıyık, "Temmuz ayında konut satışlarının illere dağılımına bakıldığında İstanbul'da 39 bin 432 konut satıldı. Bu da İstanbul'un 81 il içinde yüzde 17,2 ile ilk sırada yer almasını sağladı. İstanbul'u 26 bin 885 konut satışı ve yüzde 11,7 oranı ile Ankara izlerken, İzmir'de 15 bin 614 konut satışı gerçekleşti. İzmir'in Türkiye genelindeki konut satışı oranı da yüzde 6,8 oldu" dedi.