Son dakika haber: Altın fiyatları hareketli başladı! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın fiyatı yorumu!

"EKONOMİLER POZİTİFE EVRİLİRSE ALTINA SATIŞ BASKISI YARATABİLİR"

Altın fiyatları için çok kritik noktalara yakın olunduğunu belirten Karabulut, "20'lik hareketli ortalamaya baktığımız zaman 1947 dolar seviyesinden geçiyor. Onun altında 1880 dolar seviyesinde de 50'lik hareketli ortalamalar var. Bu ortalamaları ben takip ediyorum. Ekonomilere yönelik görüntüler pozitife evrilirse ve merkez bankalarının özellikle bundan sonraki durumunda en azından sıkı bir duruş ya da şahin bir görüntü sergileyeceği beklentisi hakim olursa muhtemelen altın gibi riskten kaçış olarak değerlendiren enstrümanlarda bir satış dalgası gelebilir diye düşünüyorum" dedi.