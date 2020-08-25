SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kritik verileri değerlendirdi: Kimse bileğimizi bükemez!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sektörlere ilişkin güven endekslerini ve kapasite kullanım oranını değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez.Ağustos'ta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite Kullanım ise %73'e YÜKSELDİ" açıklamasını yaptı.

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Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez. Ağustosta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite kullanım ise yüzde 73'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

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