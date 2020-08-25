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Uzman isimden flaş yorumu: O hisseler fırsat taşıyabilir!

Geçmişte 'un lokomotifi olarak görülen ve koronavirüs pandemi sürecinde sanayi endeksinde göre zayıf kalan endeksindeki seyir dikkat çekiyor. Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, İstanbul'da bankacılık endeksinin seyri konusunda önemli açıklamalar yaptı. Coşar, gelinen noktada banka hisselerinin defter değeri olarak çok daha ucuz seviyeleri gördüğünü ifade ederek, "Bankacılık endeksi orta ve uzun vadede fırsatlar taşıyabilir" dedi.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 17:14 Son Güncelleme: 25.8.2020 17:44 ABONE OL
Uzman isimden flaş Borsa İstanbul yorumu: O hisseler fırsat taşıyabilir!

Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, A Para'da 'da endeksinin seyri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Uzman isimden flaş Borsa İstanbul yorumu: O hisseler fırsat taşıyabilir!

"DEFTER DEĞERİ HAYAL BİLE EDİLEMEYECEK SEVİYEDE"

Banka hisselerinde şuandaki değeri defter değeri oranlarının bundan 4-5 yıl önce hayal bile edilemeyecek oranlar olduğunu vurgulayan Coşar, "1 seviyesinin aşağısındaki bankalara ucuz diyorduk. Ancak gelinen noktada çok daha ucuz seviyeleri gördü" dedi.

Uzman isimden flaş Borsa İstanbul yorumu: O hisseler fırsat taşıyabilir!

"BORSA İSTANBUL'DA BANKACILIK ENDEKSİ YÜKSELİŞİ SINIRLIYOR"

'da sanayi endeksinin pandemiye rağmen daha önceki rekorlarını kırdığını belirterek, " İstanbul'un pandemi öncesi seviyesine gelmemesinin en büyük nedeni endeksi" dedi.

Uzman isimden flaş Borsa İstanbul yorumu: O hisseler fırsat taşıyabilir!

"BANKA HİSSELERİNDE YÖNÜ PANDEMİ BELİRLİYOR"

Banka hisselerinin ucuz ve iskontolu olduğu için orta ve uzun vadede fırsatlar taşıyabileceğini vurgulayan Coşar, "Ancak genel konjoktür daha çok bankacılıktan yana değil. Daha çok sanayi tarafı olumlu. Ne zaman pandemi biter. Ülkeler üzerindeki baskı azalır. Makro verileri dengelenir. O zaman ve sanayi endeksi arasındaki makasın kapanması ve bankacılık endeksinin daha iyi performans göstermesini bekleyebiliriz" dedi.

Uzman isimden flaş Borsa İstanbul yorumu: O hisseler fırsat taşıyabilir!

İşte Coşar'ın A Para'daki o açıklamaları:

Coşar: Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi orta ve uzun vadede fırsatlar taşıyabilir

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Uzman isimden flaş Borsa İstanbul yorumu: O hisseler fırsat taşıyabilir!
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