Dünyaca ünlü banka çark etti! 'Dolar sat TL al' tavsiyesinde bulundular

Son dakika haberi: Türkiye, corona virüs salgını sonrası hem sağlık sistemi hem de ekonomisi ile ön plana çıkıyor. JPMorgan'ın küresel döviz stratejisi raporunda teknik analize dayalı "dolar sat TL al" tavsiyesi yer aldı. Raporda, kurda "Son iki haftadır açık bir şekilde yukarı yönlü ivme kaybı gözlemlendiği" belirtildi.

Son dakika: JPMorgan'dan dikkat çeken dolar/TL analizi! Dolar sat, TL al tavsiyesi | Video

Raporda, kurda önemli ölçüde geri çekilme olduğu ve bu geri çekilme için kritik önemdeki ilk Fibonacci desteği olan 7.1890'ın kırılması gerektiği ifade edilirken, böyle bir kırılmanın daha geniş çaplı bir geri çekilmeyi getirebileceği belirtildi.

Kurumun strateji notunda "Biz 6.7800 ve 5.5000 hedefiyle, 7.6500 'zararı durdur' seviyesiyle 7.3975'ten 1 birim sattık." dendi.

'DOLAR SAT - TL AL' MESAJI NE ANLAMA GELİYOR?

Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuyla ilgili, "Ben hem kredi derecelendirme kuruluşlarını değerlendirirken hem de bu uluslararası kuruluşların Türkiye ile ilgili raporlarını hazırlarken hep şuna bakarım ekonomik saiklerle bu raporlar asla hazırlanmıyor. Şu anda Türkiye'nin durumuna bakıp da işte yatırım yapılabilir notu vermiyorlar mesela. Yunanistan'la ya da çökmüş bir ülkeyle aynı seviyede tutuyorlar. O yüzden hep şunu söylüyorum bu sorulduğu zaman bu kuruluşlar eğer bizimle ilgili olumlu bir rapor yayınlamışlar ise mutlaka şüpheyle yaklaşın. Olumsuz ise çok üzülmeyin zaten sermaye su gibidir akar ve yolunu bulur bunlara bakarak da olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK LİRASININ GÜÇLENDİĞİNİ KABULLENDİLER

Erdem "Bu kuruluş bile TL'nin gücüne inanmaya başlamışsa, burada ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri konuşmamız lazım. Ekonomideki kırılganlığın nasıl giderildiğini bağışıklık sistemimizin nasıl güçlendiğini buradan anlayabiliyoruz. Bunlar bile artık çark etmişler. TL'nin güçlendiğini, dolardaki balonu da kendilerini yaptığı da ortaya çıkmış oluyor. Eskiden gelirlerdi Türkiye'ye yüksek miktardan dolarları bozdururlardı. TL varlıklarını yükseltip karlarını yaparlardı. Para kazanıp giderlerdi. Türkiye hem kurumlarıyla hem ekonomi hem de siyasi iradesiyle bu oyunların karşısında duruyor. Bu gücün karşısında da bükemediğin bileği öpersin. Bu anlama geliyor." diye konuştu.

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