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Son dakika: Bakan Albayrak'tan ekonomik performans mesajı

Son dakika haberi... Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ekonomik performansıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı , "Ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi () toplantımızı gerçekleştirdik. Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah." dedi

AA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 21:15 Son Güncelleme: 28.8.2020 21:39 ABONE OL
Son dakika: Bakan Albayrak'tan ekonomik performans mesajı

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, milli ekonomi programlarını, küresel finans durumunu istişare ettiklerini bildirdi.

Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

"DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Bakan Albayrak, açıklamasında, "Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah." ifadelerini yer verdi.

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Son dakika: Bakan Albayrak'tan ekonomik performans mesajı
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