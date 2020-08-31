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Başkan Yardımcısı : Fed'in artırımına gitmesi için...

Başkan Yardımcısı , Fed'in para politikası için  belirlediği yeni yaklaşımın, düşük bir işsizlik oranının, buna eşlik  eden bir olmadıkça, Fed'in artırımına gitmesi için tek başına yeterli bir tetikleyici olamayacağı anlamına geldiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 31.8.2020 16:39 Son Güncelleme: 31.8.2020 16:41 ABONE OL
Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida: Fed'in faiz artırımına gitmesi için...

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in para politikası için belirlediği yeni yaklaşımın, düşük bir işsizlik oranının, buna eşlik eden bir enflasyon olmadıkça, Fed'in faiz artırımına gitmesi için tek başına yeterli bir tetikleyici olamayacağı anlamına geldiğini söyledi.

Peterson Enstitüsü tarnafından düzenlenen bir etkinliğin açılışında konuşan Clarida, "Düşen işsizliğin daha yüksek enflasyona yol açacağı yönündeki ekonometrik modellerin yanlış olabileceği değerlendirildi. Sadece bir modele dayanarak para politikasını sıkılaştırma kararı almayı haklı görmek zor" değerlendirmesini yaptı. Konuşmasında, negatif faizin ABD için cazip bir politika olmadığını tekrarlayan Clarida, getiri eğrisi kontrolünün ise ekonomide kayda değer değişiklikler yaşanması halinde yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti.

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Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida: Fed'in faiz artırımına gitmesi için...
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