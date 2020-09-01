Son dakika haberi! Bakan müjdeyi verdi: Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ağustosa ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak." açıklamasında bulundu. Ödemeler banka ve PTT aracılığı ile yapılacak.

8 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Ödemelerin 8 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacağını açıklayan Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak. Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak" ifadelerini kullandı.