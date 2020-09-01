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haberi! Bakan müjdeyi verdi: Ağustos ayı ödemeleri başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'tan Ağustos ayı ödemeleriyle ilgili açıklaması geldi. Bakan Selçuk, "Ağustosa ilişkin 8 Eylül'de başlayacak." dedi.

Giriş Tarihi: 1.9.2020 09:54 Son Güncelleme: 1.9.2020 10:41 ABONE OL
Son dakika haberi! Bakan müjdeyi verdi: Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ağustosa ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak." açıklamasında bulundu. Ödemeler banka ve PTT aracılığı ile yapılacak.

8 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Ödemelerin 8 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacağını açıklayan Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak. Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi! Bakan müjdeyi verdi: Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor
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