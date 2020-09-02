Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 02/09/2020

Bankacılık: BDDK, 2020 yılının Temmuz ayına ait Bankacılık Sektörü verilerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün temmuz ayı net dönem karı bir önceki aya göre %142,5 oranında artarak 8,25 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu yüksek artışta bir önceki ayda dönem sonu ayarlamaları nedeniyle ayrılan yüksek karşılıkların bu ayda düşmesi, YP kredi faizlerindeki artış ve operasyonel giderlerdeki azalma ana etmenler olmuştur. Bankacılık sektörünün Ocak - Temmuz net dönem karı ise yıllık %38,1 oranında artarak 39 milyar TL olmuştur. Bankacılık sektörünün net faiz gelirleri temmuz ayında aylık bazda %16,8 oranında artarak 21,1 milyar TL'ye çıkarken, Kovid-19 salgının etkisiyle düşük seyreden net ücret ve komisyon gelirlerinde yüksek kredi büyümesinin de etkisiyle Temmuz ayında %2,8'lik artışla 4 milyar TL'ye ulaşılmıştır. (2Ç aylık ortalama 3,1milyar TL) Öte yandan, Haziran ayında 138mn TL ticari kar, Temmuz ayında 902mn TL ticari zarara dönüşerek karın daha yüksek gelmesini engellerken, diğer faaliyet gelirlerinde düşüş de karı baskılamıştır. Dönem sonu düzeltmelerinin ardından temmuz ayında operasyonel giderler %13,4 oranında azalarak 7,6milyar TL'ye gerilemiş ve karı desteklemiştir. Ek olarak, %25,3 oranında azalarak 8,5 milyar TL'ye inen karşılık giderleri de karı destekleyen en önemli kalemlerden biri olmuştur. Sektörde kamu - özel dağılımına bakıldığında, kamu bankalarının karı, dönem sonu düzeltmelerine bağlı olarak düşük seviyede kaydedilen Haziran ayındaki 154mn TL'den, temmuz ayında normalleşerek 3,46milyar TL'ye yükselmiştir. Özel sektörün karı da %47,6'lık artışla 4,79milyar TL'ye yükselmiştir.



Temmuz ayında TL kredilerde %4,5'lik artış yaşanırken, %8,2 oranında artan tüketici kredileri büyümeye katalizörlük yapmaya devam etmişlerdir. Bireysel Kredi Kartı portföyünde ise %9,1'lik artış kaydedilmiştir. Mevduatlar tarafında ise TL mevduatlarda %2,4 oranında artış görülmüştür. Bankacılık sektörünün kredi/mevduat oranı ise 140 baz puan azalarak %101,2 olarak gerçekleşmiştir.



Bankacılık sektörünün özsermeye karlılığı ve aktif karlılığı sırasıyla yüksek kar rakamının etkisiyle Haziran ayındaki %12,3 ve %1,2 seviyesinden temmuz ayında %13,2 ve %1,3 seviyesine yükselmiştir. Net faiz marjı ise %4,34 ile yatay bir görüntü çizmeye devam etmiştir. Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı ise kredilerdeki artışın da etkisiyle aylık olarak 17 baz puan düşerek %4,26'ya gerilerken, sermaye yeterlilik oranı ise 31 baz puan düşmüş ve %19,21 olarak gerçekleşmiştir.