Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 02/09/2020

2 Eylül 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Ayen Enerji (AYEN): Şirketin bağlı ortaklığı Ayel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devir alma yoluyla Şirket ile birleşmesine, devrolan şirketin hisselerinin %100'üne sahip olunması nedeniyle, sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleştirilmesine karar verildiği duyurulmuştur.
Ziraat Yatırım
Çemtaş Çelik (CEMTS, Sınırlı Pozitif): Şirket, 20.07.2020 tarihli açıklamasında "Covid-19 seyahat kısıtlamalarının halen devam etmesi nedeni ile Mercedes Benz Türk (MBT) firması tarafından yapılması planlanan saha ziyaretinin iptal edilmiş olduğu, yeni üretim hattı onayı için gerekli teknik dokümanların Mercedes Benz Türk (MBT) firması ile dijital ortamda paylaşılmış olduğu ve firmadan onay beklendiği ve yeni üretim hattı onayı sonrası bu hatta da seri üretime geçileceği ve ayrıca MAN firmasına mevcut denge çubuğu üretim hattından Temmuz ayı sonu itibari ile seri üretime başlanılacağı" açıklanmış idi. İlgili teknik dokümanlar Mercedes Benz Türk (MBT) firması tarafından değerlendirilmiş ve yeni üretim hattı onayı alınmıştır. MAN firmasına mevcut denge çubuğu üretim hattından seri üretime başlanmıştır. Çin'de başlayıp ardından Dünya'da hayatı durduran covid-19 pandemi nedeniyle azalan kamyon ve otobüs üretim rakamları, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tekrar yükselişe geçtiği, ana sanayi firmalarının mevcut programlara göre; Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık dönemindeki üretim rakamlarının, pandemi öncesi dönemdeki gibi olacağı öngörüldüğü belirtilmiştir. Hisse dün günü %7,1 oranında artışla kapamıştır.
Ziraat Yatırım
Klimasan Klima (KLMSN, Nötr): Şirket'in fabrika binasına bitişik konumda yer alan, May Et Ürünleri ve Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.'nin mülkiyetinde bulunan arsa 7,8mn TL bedel ile satın alınmıştır.
Ziraat Yatırım
Bankacılık: BDDK, 2020 yılının Temmuz ayına ait Bankacılık Sektörü verilerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün temmuz ayı net dönem karı bir önceki aya göre %142,5 oranında artarak 8,25 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu yüksek artışta bir önceki ayda dönem sonu ayarlamaları nedeniyle ayrılan yüksek karşılıkların bu ayda düşmesi, YP kredi faizlerindeki artış ve operasyonel giderlerdeki azalma ana etmenler olmuştur. Bankacılık sektörünün Ocak - Temmuz net dönem karı ise yıllık %38,1 oranında artarak 39 milyar TL olmuştur. Bankacılık sektörünün net faiz gelirleri temmuz ayında aylık bazda %16,8 oranında artarak 21,1 milyar TL'ye çıkarken, Kovid-19 salgının etkisiyle düşük seyreden net ücret ve komisyon gelirlerinde yüksek kredi büyümesinin de etkisiyle Temmuz ayında %2,8'lik artışla 4 milyar TL'ye ulaşılmıştır. (2Ç aylık ortalama 3,1milyar TL) Öte yandan, Haziran ayında 138mn TL ticari kar, Temmuz ayında 902mn TL ticari zarara dönüşerek karın daha yüksek gelmesini engellerken, diğer faaliyet gelirlerinde düşüş de karı baskılamıştır. Dönem sonu düzeltmelerinin ardından temmuz ayında operasyonel giderler %13,4 oranında azalarak 7,6milyar TL'ye gerilemiş ve karı desteklemiştir. Ek olarak, %25,3 oranında azalarak 8,5 milyar TL'ye inen karşılık giderleri de karı destekleyen en önemli kalemlerden biri olmuştur. Sektörde kamu - özel dağılımına bakıldığında, kamu bankalarının karı, dönem sonu düzeltmelerine bağlı olarak düşük seviyede kaydedilen Haziran ayındaki 154mn TL'den, temmuz ayında normalleşerek 3,46milyar TL'ye yükselmiştir. Özel sektörün karı da %47,6'lık artışla 4,79milyar TL'ye yükselmiştir.
Temmuz ayında TL kredilerde %4,5'lik artış yaşanırken, %8,2 oranında artan tüketici kredileri büyümeye katalizörlük yapmaya devam etmişlerdir. Bireysel Kredi Kartı portföyünde ise %9,1'lik artış kaydedilmiştir. Mevduatlar tarafında ise TL mevduatlarda %2,4 oranında artış görülmüştür. Bankacılık sektörünün kredi/mevduat oranı ise 140 baz puan azalarak %101,2 olarak gerçekleşmiştir.
Bankacılık sektörünün özsermeye karlılığı ve aktif karlılığı sırasıyla yüksek kar rakamının etkisiyle Haziran ayındaki %12,3 ve %1,2 seviyesinden temmuz ayında %13,2 ve %1,3 seviyesine yükselmiştir. Net faiz marjı ise %4,34 ile yatay bir görüntü çizmeye devam etmiştir. Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı ise kredilerdeki artışın da etkisiyle aylık olarak 17 baz puan düşerek %4,26'ya gerilerken, sermaye yeterlilik oranı ise 31 baz puan düşmüş ve %19,21 olarak gerçekleşmiştir.
Migros (MGROS, Nötr): Şirket'in 6 adet Migros, 2 adet Migros Jet ve 1 adet Toptan formatında toplam 9 satış mağazası Ağustos ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 31 Ağustos 2020 itibariyle Şirket'in mağaza sayısı, yurtiçinde 2.250 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak üzere toplam 2.292'dir.
Ziraat Yatırım
Demir Çelik: Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) temmuz ayı ve Ocak-Temmuz dönemine ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ham çelik üretimi Temmuz'da 2019'un aynı ayına kıyasla %7,5 artışla 3,1mn ulaşırken Ocak-Temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre %2,4 azalarak 19,4mn ton oldu. Nihai mamul çelik tüketimi ise Temmuz'da yıllık bazda %20,2 arttı ve 2,7mn tona yükseldi. Tüketim, Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %10,4 artarak 16,1mn olarak hesaplandı. Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı Temmuz'da miktar bazında %1,6 azalarak 1,9mn tona, değer bazında da %8,7 azalışla 1,3 milyar dolar oldu. İhracat, Ocak-Temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında %9,9 azalarak 11,8mn tona, değer bazında %15,8 azalışla 8,1 milyar dolara geriledi. İthalat, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında %17,4 artışla 1,2mn tona yükselirken değer bazında %11,1 azalarak 792mn dolara düştü. İthalat, Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında %11,6 artışla 7,7mn tona ulaşırken değer bazında %4,1 azalarak 5,6 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın 7 ayında %167 iken bu yılın aynı döneminde %146 olarak hesaplandı.