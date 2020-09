Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 02/09/2020

Klimasan Klima (KLMSN, Nötr): Şirket'in fabrika binasına bitişik konumda yer alan, May Et Ürünleri ve Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.'nin mülkiyetinde bulunan arsa 7,8mn TL bedel ile satın alınmıştır.

Ziraat Yatırım