İhracat rakamları açıklandı! 8 sektör tarihinin rekorunu kırdı: En dikkat çekici artış ise...

"DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK"

Yeni normalde uluslararası ticarette bu ve benzeri daralmalarını yaşanabileceğini yaptıkları projeksiyonlarda öngördüklerini söyleyen Gülle, şunları kaydetti: "İhracatçılarımız, bu zorlu şartlarda dahi, geçen yılın ağustos ayına oldukça yakın bir seviyede ihracat gerçekleştirdiler. Normalleşmeyle gelen son üç aydaki ihracat rakamlarımız, yeni dönemin ihtiyaçlarına hızla adapte olduğumuzu gösteriyor. İhracat ailemizin her bir ferdini bu dönemde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı yürekten kutluyorum. Büyük bir vizyonla ortaya konan; 'Temassız İhracat', 'Alternatif Lojistik Güzergahları ve Taşıma Yöntemleriyle Ulaşım Projeleri' tüm dünyaya örnek oldu. Rüzgarı arkamıza aldığımız bu üç aylık periyottaki başarılarda hükümetimizin pandemi sürecinde gerçekleştirdiği çalışmaların payı çok büyük. Türk ihracatının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak; Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, Sayın Ticaret Bakanımıza, ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza, ortaya konan tüm bu önemli projeler ve çalışmalar için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. "

"İHRACATIMIZ ÇOĞU ÜLKEYE GÖRE OLUMLU SEYREDİYOR"

2020'nin ilk iki çeyreğinde Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyüme rakamına ulaştığını söyleyen Gülle "2020'nin ilk çeyreğinde ülkemiz, yüzde 4,5'luk büyüme oranıyla gerek OECD ülkeleri gerekse G-20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranını yakalayan ülke oldu. Pandeminin etkisini giderek artırdığı ikinci çeyrek verileri de Türkiye'nin pek çok ülkeye göre olumlu performans sergilediğini gösteriyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde; ABD yüzde 31,7, Birleşik Krallık yüzde 22,8, İspanya yüzde 22,2, Fransa yüzde 19,2, Avrupa Birliği ülkeleri ise ekonomisinde ortalamada yüzde 14,1 daralma kaydetti. Aynı dönemde ülkemiz ekonomisi, beklentilerin üzerinde performans göstererek yüzde 9,9 küçülmeyle karşı karşıya kaldı. Tüm bu veriler, ülkemizin üretime ve ihracata dayalı büyüme modelindeki başarısını gözler önüne seriyor. Küresel ticaret penceresinden bakıldığında ise, ülkemizin ihracatının çoğu ülkeye göre olumlu bir seyir izlediği görülüyor. Yılın ilk yedi aylık döneminde ülkelerin ihracatını incelediğimizde; Norveç'in ihracatının yüzde 24, Hindistan'ın ihracatının yüzde 22, Japonya'nın ihracatının ise yüzde 16 düştüğünü görüyoruz. Dalga dalga tüm dünyayı saran pandemi fırtınasından, adım adım güçlenerek çıkıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, Gelecek parlak, Gelecek ihracat! Türkiye, güçlü yatırım, üretim ve ihracat altyapısıyla ihracatta ve büyümede öncü olmaya yeni dönemde de devam edecektir" şeklinde sözlerine devam etti.

TİM Başkanı İsmail Gülle: Eylül ayı ve sonraki dönemde yüksek ihracat rakamlarının olacağı dönemler olacak