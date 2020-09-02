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Uzman isimden dikkat çeken yorumu: Popülaritesi artabilir!

İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, 'da piyasaların seyrini yorumlarken dikkat çeken ifadeler kullandı. Yükselen faizlerin tarafında yükselişi şuan için törpülediğini ve endeksin ağırlıklı ortalamalar arasına sıkıştığını belirterek, "CDS rakamlarının düşmesiyle yatırımcıların iştahı kabarabilir. Önümüzdeki günlerde uzun vadede İstanbul'un popülaritesini artırabilir" yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 2.9.2020 17:22 Son Güncelleme: 2.9.2020 17:35 ABONE OL
Uzman isimden dikkat çeken Borsa İstanbul yorumu: Popülaritesi artabilir!

Genel olarak küresel piyasalarda pozitif bir havanın hakim olduğunu belirten Gürbüz, "Yurt içinde ağırlıklı ortalamalarına sıkışan bir endeksin olduğunu görüyoruz. Özellikle Doğu Akdeniz'deki gerilimin kısıtlıda olsa piyasalar üzerinde etkisi sürüyor. Son dönemde piyasaya giren yeni yatırımcıların bu anlamda yapacağı işlemlerde aceleci davrandığı yani panikle işlem yapması dikkat çekiyor. Bu da endekste tarafında yükselişi sınırlayan etmenlerden bir tanesi" dedi.

Uzman isimden dikkat çeken Borsa İstanbul yorumu: Popülaritesi artabilir!

"TÜRKİYE AVRUPA PAZARINA DAHA FAZLA İHRACAT YAPABİLİR"

Yükselen faizlerin tarafında yükselişi şuan itibariyle törpülemiş olduğunu ifade eden Gürbüz, "Ancak biz şunu düşünüyoruz. Avrupa'da koronavirüs etkileri ağırlaşmış olsa da tekrar piyasaların kapanmayacağa dair yöneticilerin dik duruşunun olduğunu görüyoruz. Piyasaların kapanmaması oralarda karantinanın uygulanmaması Türkiye'nin bu pazarlara önümüzdeki dönemde daha fazla ihracat yapabileceği bir alan yaratıyor" açıklamasını yaptı.

Uzman isimden dikkat çeken Borsa İstanbul yorumu: Popülaritesi artabilir!

"UZUN VADEDE BORSA İSTANBUL'UN POPÜLARİTESİ ARTABİLİR"

Gürbüz, yurt içinde piyasaların biraz daha 'V' şeklinde toparlanmanın etkisine odaklanmış durumda olduğu bildirerek, "Özellikle biz 'da 1057 seviyesini öne çıkarıyoruz. Bu seviyenin altına kalınmadığı sürece tekrar yukarıda 1100 ve 1127 seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz. CDS rakamlarının düşmesiyle yatırımcıların iştahı kabartabilir. Önümüzdeki günlerde uzun vadede İstanbul'un popülaritesini artırabilir" yorumunda bulundu.

Uzman isimden dikkat çeken Borsa İstanbul yorumu: Popülaritesi artabilir!

İşte Gürbüz'ün 'daki o açıklamaları:

Dr. Mehmet Ali Gürbüz: CDS'lerdeki düşüşle Borsa İstanbul'un popülütesi artabilir

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Uzman isimden dikkat çeken Borsa İstanbul yorumu: Popülaritesi artabilir!
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