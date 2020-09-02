Uzman isimden dikkat çeken Borsa İstanbul yorumu: Popülaritesi artabilir!

"TÜRKİYE AVRUPA PAZARINA DAHA FAZLA İHRACAT YAPABİLİR"

Yükselen faizlerin Borsa İstanbul tarafında yükselişi şuan itibariyle törpülemiş olduğunu ifade eden Gürbüz, "Ancak biz şunu düşünüyoruz. Avrupa'da koronavirüs etkileri ağırlaşmış olsa da tekrar piyasaların kapanmayacağa dair yöneticilerin dik duruşunun olduğunu görüyoruz. Piyasaların kapanmaması oralarda karantinanın uygulanmaması Türkiye'nin bu pazarlara önümüzdeki dönemde daha fazla ihracat yapabileceği bir alan yaratıyor" açıklamasını yaptı.