Uzman isimden dikkat çeken Borsa İstanbul yorumu: Popülaritesi artabilir!

Genel olarak küresel piyasalarda pozitif bir havanın hakim olduğunu belirten Gürbüz, "Yurt içinde ağırlıklı ortalamalarına sıkışan bir endeksin olduğunu görüyoruz. Özellikle Doğu Akdeniz'deki gerilimin kısıtlıda olsa piyasalar üzerinde etkisi sürüyor. Son dönemde piyasaya giren yeni yatırımcıların bu anlamda yapacağı işlemlerde aceleci davrandığı yani panikle işlem yapması dikkat çekiyor. Bu da endekste borsa tarafında yükselişi sınırlayan etmenlerden bir tanesi" dedi.
"TÜRKİYE AVRUPA PAZARINA DAHA FAZLA İHRACAT YAPABİLİR"
Yükselen faizlerin Borsa İstanbul tarafında yükselişi şuan itibariyle törpülemiş olduğunu ifade eden Gürbüz, "Ancak biz şunu düşünüyoruz. Avrupa'da koronavirüs etkileri ağırlaşmış olsa da tekrar piyasaların kapanmayacağa dair yöneticilerin dik duruşunun olduğunu görüyoruz. Piyasaların kapanmaması oralarda karantinanın uygulanmaması Türkiye'nin bu pazarlara önümüzdeki dönemde daha fazla ihracat yapabileceği bir alan yaratıyor" açıklamasını yaptı.
"UZUN VADEDE BORSA İSTANBUL'UN POPÜLARİTESİ ARTABİLİR"
Gürbüz, yurt içinde piyasaların biraz daha 'V' şeklinde toparlanmanın etkisine odaklanmış durumda olduğu bildirerek, "Özellikle biz Borsa İstanbul'da 1057 seviyesini öne çıkarıyoruz. Bu seviyenin altına kalınmadığı sürece tekrar yukarıda 1100 ve 1127 seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz. CDS rakamlarının düşmesiyle yatırımcıların iştahı kabartabilir. Önümüzdeki günlerde uzun vadede Borsa İstanbul'un popülaritesini artırabilir" yorumunda bulundu.
İşte Gürbüz'ün A Para'daki o açıklamaları:
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: CDS'lerdeki düşüşle Borsa İstanbul'un popülütesi artabilir