'Çok önemli bir dönemece girildi' Uzman isimden dikkat çeken Borsa İstanbul açıklaması: Yükselişin anahtarı o hisseler!

Ağustos'ta bankacılık endeksi yüzde 4,84 ve holding endeksi yüzde 4,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 36,48 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 13,62 gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.
BORSADA YÜKSELİŞ İÇİN GÖZLER BANKACILIK HİSSELERİNDE
AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, teknik açıdan BIST 100 endeksinin hem dolar hem de Türk lirası bazlı bakıldığında önemli derecede ucuz olduğunu belirterek, "BIST 100 endeksinin içinde bulunduğu düzeltme sürecini tamamlaması ve bir süredir yaşanan teknik sıkışma sürecini yukarı yönlü kırabilmesi için ciddi ucuzluk gösteren bankacılık sektörünün olası performansı yakından izlenecek" ifadelerini kullandı.
1.200 SEVİYESİ 3 DEFA TEST EDİLDİ
BIST 100 endeksinde temmuzda 1.200 seviyesinin 3 defa test edildikten sonra başlayan düzeltme sürecinin mevcut durumda devam ettiğini dile getiren Paksoy, azalan yabancı payının da etkisiyle bankacılık hisselerinde yaşanan ve hala devam eden satıcılı sürecin endeksin yukarı yönlü performansında şimdilik baskılayıcı ana dinamik olduğuna dikkati çekti.
Paksoy, yeni tip koronavirüsla (Kovid-19) birlikte çok yüksek miktarda ve kısa zamanda basılan paranın getirdiği parasal genişlemeden çeşitli belirsizliklerle yeterli desteği göremeyen gelişen ülke piyasalarının performansının da Borsa İstanbul için oldukça önemli olacağını belirtti.
"EYLÜL AYIYLA BİRLİKTE ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNEMECE GİRİLDİ"
Gelecek dönemde yukarı yönlü potansiyel hedeflerin masada kalması için global ölçekte eylül ayıyla birlikte çok önemli bir dönemece girildiğini vurgulayan Paksoy, "Bu dönemde Kovid-19 sürecinde ikinci dalga tehlikesinin, yaklaşan ABD seçimlerinin ve ABD-Çin gerginliği dışında önemli jeopolitik risk başlıklarının seyri yakından takip edilecek." diye konuştu.
Paksoy, teknik açıdan ise şu değerlendirmelerde bulundu:
"BIST 100 endeksinde düzeltmenin bitmesi ve sıkışmanın pozitif yönlü yukarı kırılması için 21-50 günlük ortalamaları da içine alan 1.100-1.150 geniş bandının üzerine kalıcı çıkılması gerekiyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi uzadıkça ve 1.100 altında kaldıkça aşağıda 200 günlük ortalamayı içinde barındıran 1.080-1.050 ilk önemli destek görünüyor. Buranın altına olası sarkmalarda son düşüşte test edilen ve geri dönülen 970-1.030 geniş bantlı desteğin çalışması yükseliş potansiyelinin korunması için oldukça önemli olacaktır."
"BİLANÇO DÖNEMİ SONA ERDİ KAR SATIŞLARI GELDİ"
İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da BIST 100 endeksindeki zayıf seyirde bankacılık sektöründe yoğunlaşan yabancı satışıyla birlikte bilanço döneminin sona ermesinin endekste beklentilerin sona ermesine, dolayısıyla bu durumun pek çok hissede kar realizasyonuna sebep olduğunu söyledi.