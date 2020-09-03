'Çok önemli bir dönemece girildi' Uzman isimden dikkat çeken Borsa İstanbul açıklaması: Yükselişin anahtarı o hisseler!

BORSADA YÜKSELİŞ İÇİN GÖZLER BANKACILIK HİSSELERİNDE

AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, teknik açıdan BIST 100 endeksinin hem dolar hem de Türk lirası bazlı bakıldığında önemli derecede ucuz olduğunu belirterek, "BIST 100 endeksinin içinde bulunduğu düzeltme sürecini tamamlaması ve bir süredir yaşanan teknik sıkışma sürecini yukarı yönlü kırabilmesi için ciddi ucuzluk gösteren bankacılık sektörünün olası performansı yakından izlenecek" ifadelerini kullandı.