Ne altın ne döviz! 2020'de en çok o kazandırdı: Yatırımcıların yeni gözdesi oldu!

SALGIN PAMUK FİYATLARINI BASKILADI

Söz konusu dönemde buğday yüzde 1,2, alüminyum yüzde 1,4, platin yüzde 3,5, pamuk yüzde 5,6 kaybettirdi. Çin dünyanın en fazla pamuk tüketen ülkeleri arasında yer alıyor. Salgının başlamasıyla birlikte ekonomik büyüme ve talebe yönelik endişeler pamuk fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

PAMUK STOKLARI CİDDİ ORANDA ARTTI

Analistler, yıl genelinde özellikle pamuk piyasasında pamuk stoklarında ciddi artış olduğunu belirtti. Çin'de ortaya çıkan virüsün tekstil üretimini ve dolayısıyla pamuk talebini ciddi oranda düşürdüğünü ifade eden analistler, bunun sonucunda ise küresel pamuk stoklarında artış yaşandığını, aynı zamanda pamuk ihracat rakamlarında da düşüşler görüldüğünü aktardı.

ŞEKER YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

Şeker de yatırımcısına yüzde 5,7 kaybettirdi. Yıl içerisinde petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle beraber artan üretim endişeleri, şeker fiyatlarında değer kaybına neden oldu. Şeker kamışının etanol üretimi içim kullanılan ham maddelerden bir tanesi olmasından dolayı petrol fiyatlarındaki dalgalanma şeker