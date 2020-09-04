Borsa İstanbul'a yatırımcı akını: Her iki kategoride de tarihi rekor!

TLREF'E ÖDÜL



Toplantıya katılan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu da yatırımcı profili, sermaye piyasalarının sağlığı, artan yatırımcı ilgisinin devamlılığının sektör için önemli olduğunu belirterek, "Yeni yatırımcıların bilgiyi doğru kaynaktan almaları onların sermaye piyasalarının uzun vadeli bir parçası olmalarını sağlamak için başta sosyal medya olmak üzere, yetkisiz kişi ve kurumların, yatırım kararları için çok büyük bir risk oluşturduğunu ve yanlış yönlendirmelerden dolayı para ve hapis cezasına varan suçlara ortak olabileceklerini, aracı kurumların da yardımıyla yatırımcılara aktarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Öte yandan, TSPB (TLREF) Borsa İstanbul'a Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'yla ödül verdi.