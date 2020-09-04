Global ticaretin yeni üretim üssü: Türkiye yeni fırsatlara odaklanıyor!

HIZLI AKSİYON ALINDI



İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki ise "Birlik olarak ihracatımızın sekteye uğramaması adına farklı enstrümanlar geliştirdik ve hızlıca aksiyon aldık. 100 milyar dolar ticaret hedefimiz olan ABD'ye ihracatımızın temmuz ayında yüzde 13 artması ülkemiz ve sektörümüz adına son derece sevindirici bir gelişme" dedi. Ambalaj sektörü ise bu dönemde 2 milyar 414 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektör ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 11, değer olarak ise yüzde 4 arttı. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, "Sektör olarak bu dönemde 883 milyon dolar dış ticaret fazlası vermek bizler adına gurur kaynağı. Diğer yandan en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında Avrupa bölgesinin olması başka bir olumlu gelişme" dedi. Ambalaj sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke 197 milyon 530 bin dolar ile Almanya oldu. Almanya'yı sırasıyla İngiltere, Irak, İtalya, İsrail, Fransa, ABD, Hollanda, İspanya ve Belçika takip etti. Ambalaj türüne göre genel toplamlara bakıldığında plastik ambalajların yüzde 65'lik payla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise yüzde 22 ile kağıt/ karton ambalajlar yer alıyor.