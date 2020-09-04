Merkez bankalarının altın alımı 2 yılın en düşüğüne geriledi

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, dünyadaki merkez bankalarının net altın alımları temmuz ayında 9 tonun altına düşerek 2018'den beri en düşük seviyeye geldi. İki yıl art arda büyük alımların yapılmasından sonra, bazı ülkelerin altın alımlarında kesintiye gitmesiyle birlikte 2020 yılında altına olan talep azalmış, altın fiyatları rekor kırmış ve koronavirüs krizi ekonominin her köşesine yayılmıştı.

Dünya Altın Konseyi uzmanları külçe altın rezervlerinin önümüzdeki yıllarda artmasını beklerken, yavaşlayan alımlar altının son yıllardaki yükselişinin en büyük itici gücünü etkileyebilir.

Ons altın temmuz ayında 1.757 ile 1.983 dolar fiyat aralığında işlem görmüştü, ağustos ayında ise tüm zamanların en yükseği olan 2075 dolar seviyesine ulaşmıştı. Ons altın yıl başından bu yana %27.8 değer kazandı.

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