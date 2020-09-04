SON DAKİKA HABERİ | Altın ve gümüş için devlet hakkı oranı artırıldı!

Son dakika... Altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı uygulanmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Maden Kanunu kapsamında 4'üncü grup madenlerden olan altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.

Ne altın ne döviz! 2020'de en çok o kazandırdı: Yatırımcıların yeni gözdesi oldu!

SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan flaş istikrar açıklaması: Bütün araçları kullanmaya devam edecek!