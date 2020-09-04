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HABERİ | ve için oranı artırıldı!

haberleri... ve için belirlenen oranlarının yüzde 25 artırımlı uygulanmasına karar verildi.

AA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 08:31 Son Güncelleme: 4.9.2020 09:00 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ | Altın ve gümüş için devlet hakkı oranı artırıldı!

Son dakika... Altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı uygulanmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Maden Kanunu kapsamında 4'üncü grup madenlerden olan altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.

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SON DAKİKA HABERİ | Altın ve gümüş için devlet hakkı oranı artırıldı!
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