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’da yeniden lokomotif olabilecek mi? Uzman isim A Para'ya konuştu

İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner A Para'da 'a dair değerlendirmelerde bulunarak dikkat çeken ifadeler kullandı. Deriner, İstanbul'da bankaların defter değerinin oldukça altına geldiğini ifade ederek, "Piyasamızın gerçekten bulunduğu seviye itibariyle insanı alım yapmaya iten bir ucuzlukta olduğunu görüyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 7.9.2020 16:59 Son Güncelleme: 7.9.2020 17:04 ABONE OL
Borsa İstanbul’da banka hisseleri yeniden lokomotif olabilecek mi?

İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, yurt içi piyasanın bulunduğu seviye itibariyle insanı alım yapmaya iten bir ucuzlukta olduğunu vurgulayarak, "Bankalar defter değerlerinin altına gelmiş durumda. Bazı sanayi şirketlerine yabancı satışı geldi. Bundan dolayı fiyatları çok uygun seviyeye geldiğini görüyoruz" dedi.

Borsa İstanbul’da banka hisseleri yeniden lokomotif olabilecek mi?

Almak için uygun seviyeler olduğunun altını çizen Deriner, "Ancak almak için uzun vadeli taşımak için ne için alacağız? Tam bunu bulmakta zorlanıyoruz" dedi.

Borsa İstanbul’da banka hisseleri yeniden lokomotif olabilecek mi?

Bankaların aslında eski performanslarını hala gösterdiğini ifade eden Deriner, "Geçtiğimiz dönemlerde hep şunu konuştuk. Krizlerde bile bankaların karlarında çok fazla bir daralma olmadığını gördük. Dolayısıyla ileriye dönük beklentilerin olumlu olduğunu hissettiğimiz anda 'da buranın lokomotifi olup tekrar piyasayı hızlı bir şekilde yukarı götürecektir" dedi.

Borsa İstanbul’da banka hisseleri yeniden lokomotif olabilecek mi?

İşte Deriner'in A Para'daki o açıklamaları:

Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Banka hisseleri neden yükselmiyor?

Borsa İstanbul’da banka hisseleri yeniden lokomotif olabilecek mi?

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Borsa İstanbul’da banka hisseleri yeniden lokomotif olabilecek mi? Uzman isim A Para'ya konuştu
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