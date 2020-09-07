Borsa İstanbul’da banka hisseleri yeniden lokomotif olabilecek mi? Uzman isim A Para'ya konuştu

İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, yurt içi piyasanın bulunduğu seviye itibariyle insanı alım yapmaya iten bir ucuzlukta olduğunu vurgulayarak, "Bankalar defter değerlerinin altına gelmiş durumda. Bazı sanayi şirketlerine yabancı satışı geldi. Bundan dolayı fiyatları çok uygun seviyeye geldiğini görüyoruz" dedi.
Almak için uygun seviyeler olduğunun altını çizen Deriner, "Ancak almak için uzun vadeli taşımak için ne için alacağız? Tam bunu bulmakta zorlanıyoruz" dedi.
Bankaların aslında eski performanslarını hala gösterdiğini ifade eden Deriner, "Geçtiğimiz dönemlerde hep şunu konuştuk. Krizlerde bile bankaların karlarında çok fazla bir daralma olmadığını gördük. Dolayısıyla ileriye dönük beklentilerin olumlu olduğunu hissettiğimiz anda Borsa İstanbul'da banka hisseleri buranın lokomotifi olup tekrar piyasayı hızlı bir şekilde yukarı götürecektir" dedi.
İşte Deriner'in A Para'daki o açıklamaları:
Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Banka hisseleri neden yükselmiyor?