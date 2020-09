Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/09/2020

Anel Elektrik (ANELE, Sınırlı Pozitif): Proje ana yüklenicisi IMAR Trading & Contracting WLL sirketine, Fit-out Works at Lusail Katara (Cresent) Hotel projesi elektrik, mekanik ve tesisat işlerinin yapılmasına yönelik olarak Katar Devletinde şirketin mukim bağlı ortaklığı ANEL MEP Maintenance and Operations LLC tarafından verilen 101mn Katar Riyali (yaklaşık 27,2mn ABD Doları) tutarındaki teklifi IMAR Trading & Contracting WLL tarafından uygun bulunmuş ve projenin şirketçe yürütülmesine ilişkin yetkilendirme bildirim mektubu (Notice of Award) taraflarca imzalanmıştır. Yeni projenin 16(onaltı) ayda tamamlanması planlanmaktadır. IMAR Trading & Contracting WLL ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

Ziraat Yatırım