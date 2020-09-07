Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/09/2020

7 Eylül 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Garanti Bankası (GARAN, Nötr): Banka tarafından, toplamda 5 Milyar Türk Lirası tutara kadar, halka arz edilmeksizin, yurt içinde, TL cinsinden, nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile satılmak üzere, ipotek teminatlı menkul kıymet ("İTMK") ihracı kararı alınmıştır. Ayrıca, Türk Lirası cinsinden, 7 nilyar TL tutara kadar, Katkı Sermaye hesaplamasına dahil edilecek, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle sermaye benzeri (katkı sermaye) borçlanma aracı ihraç edilmesi kararı alınmıştır. Banka, söz konusu ihraçlar kapsamında BDDK, SPK ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiğini duyurmuştur.
Ziraat Yatırım
Akiş GYO (AKSGY): Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerindeki kiracılara, Eylül ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Bankacılık: BDDK, tüketici kredileri için vade sınırının 60 aydan 36 aya indirdiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Şirketin Yönetim Kurulu mevcut Bilgi Teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş kolu olarak konumlandırılması ve var olan Bilgi Teknolojileri insan kaynağının daha etkin değerlendirilerek Türk Havacılık ekosistemine daha fazla katkı sunulması amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan yeni bir Teknoloji şirketinin kurulmasına karar vermiştir.
Ziraat Yatırım
Anel Elektrik (ANELE, Sınırlı Pozitif): Proje ana yüklenicisi IMAR Trading & Contracting WLL sirketine, Fit-out Works at Lusail Katara (Cresent) Hotel projesi elektrik, mekanik ve tesisat işlerinin yapılmasına yönelik olarak Katar Devletinde şirketin mukim bağlı ortaklığı ANEL MEP Maintenance and Operations LLC tarafından verilen 101mn Katar Riyali (yaklaşık 27,2mn ABD Doları) tutarındaki teklifi IMAR Trading & Contracting WLL tarafından uygun bulunmuş ve projenin şirketçe yürütülmesine ilişkin yetkilendirme bildirim mektubu (Notice of Award) taraflarca imzalanmıştır. Yeni projenin 16(onaltı) ayda tamamlanması planlanmaktadır. IMAR Trading & Contracting WLL ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.
Ziraat Yatırım
Kiler GYO (KLGYO, Sınırlı Negatif): Şirket, 124mn TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 496mn TL nakit (bedelli) olarak %400 oranında artırılarak 620mn TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.
Ziraat Yatırım
Ulusoy Un (ULUUN): Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesinde yapılmakta olan 1800 ton/gün buğday işleme kapasiteli un fabrikasının 600 ton/gün kapasiteli ikinci bölümünün tamamlandığı ve üretime başlandığı duyurulmuştur. Mevcut durumda şirketin 1500 ton/gün olan kapasitesi 2100 ton/güne yükselmiştir.
Ziraat Yatırım