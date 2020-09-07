Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/09/2020

Garanti Bankası (GARAN, Nötr): Banka tarafından, toplamda 5 Milyar Türk Lirası tutara kadar, halka arz edilmeksizin, yurt içinde, TL cinsinden, nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile satılmak üzere, ipotek teminatlı menkul kıymet ("İTMK") ihracı kararı alınmıştır. Ayrıca, Türk Lirası cinsinden, 7 nilyar TL tutara kadar, Katkı Sermaye hesaplamasına dahil edilecek, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle sermaye benzeri (katkı sermaye) borçlanma aracı ihraç edilmesi kararı alınmıştır. Banka, söz konusu ihraçlar kapsamında BDDK, SPK ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiğini duyurmuştur.

Ziraat Yatırım