Uzman isimden dikkat çeken dolar açıklaması: Doğu Akdeniz’de bir rezerve rastlarsak...

"TEŞVİK PAKETLERİ VE ABD-ÇİN GERİLİMİ BEKLENTİSİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI"
Ürkün, dolar endeksinin son 2 yılın en düşük seviyelerini gördükten sonra bir tepki hareketi görüldüğünü belirterek, "Ben dolar endeksinde yukarı yönlü hızlı bir hareketin kısa-orta vadede devam etmesini beklemiyorum. Yavaş yavaş seçim atmosferinde yeni teşvik paketlerinin beklentisinin ve ABD-Çin geriliminin etkisi göz önünde bulundurulabilir" dedi.
"DOLAR ENDEKSİNDE ZAYIF SEYİR SÜREBİLİR"
Uzman isim, geçen hafta Fed Başkanı Powell'ın yaptığı "ABD ekonomisinde toparlanma üzerine oldukça zaman geçmesi gerekiyor" açıklamasına vurgu yaparak, "Bu da demektir ki faizleri uzun süre düşük tutarak yüksek likidite sağlamaya devam edecekler. Bundan dolayı dolar endeksinde biraz daha zayıf seyir gözlemlenebilir" dedi.
"JEOPOLİTİK GELİŞMELER BELİRSİZLİK YARATIYOR"
Ürkün, yurt içinde dolar kuru üzerinde de değerlendirmelerde bulundu. Uzman isim, "Doların yurt dışındaki hareketi tabi ki bizi ilgilendiriyor. Ama bizi esas ilgilendiren konu Doğu Akdeniz üzerinden gelişen gelişmeler. Yunanistan'la yaşanan gerilim. Fransa'nın atmış olduğu adımlar. Avrupa Birliği ile ilgili yaşanan son gelişmeler bir belirsizlik olarak karşımıza çıkabilir" dedi.
"YENİ REZERV AÇIKLAMASIYLA DOLAR KURU DÜŞER"
Dolar/TL'de yüksek volatilite ile hızlı bir yükseliş yaşamasının önüne geçildiğini vurgulayan Ürkün, "Dolar kurunda daha sınırlı hareketler görüyoruz. İç gelişmelerle birlikte dolar kuru bir süre 7.40'nın üzerinde hareket edeceği sinyalini veriyor. Ama tabi bu noktada Merkez Bankası'ndan atacağı adımları izlemek gerekiyor. Merkez, dolar kurunun yukarı yönlü hareketini dizginlemek adını elindeki araçları kullanmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Eğer ki olur da Doğu Akdeniz'de bir rezerve rastlarsak ve bunun da açıklamasını görürsek dolar kurunun bir miktar aşağı hareketinin tekrardan olabileceğini açıkçası düşünüyorum. Bunu da bir beklenti olarak göz önünde bulundurmakta fayda var" dedi.
İşte Barış Ürkün'ün A Para'daki o açıklamaları:
Dolar düşecek mi? Barış Ürkün: Yeni rezerve rastlarsak dolar yönünü aşağı çevirebilir