Uzman isimden dikkat çeken dolar açıklaması: Doğu Akdeniz’de bir rezerve rastlarsak...

"YENİ REZERV AÇIKLAMASIYLA DOLAR KURU DÜŞER"

Dolar/TL'de yüksek volatilite ile hızlı bir yükseliş yaşamasının önüne geçildiğini vurgulayan Ürkün, "Dolar kurunda daha sınırlı hareketler görüyoruz. İç gelişmelerle birlikte dolar kuru bir süre 7.40'nın üzerinde hareket edeceği sinyalini veriyor. Ama tabi bu noktada Merkez Bankası'ndan atacağı adımları izlemek gerekiyor. Merkez, dolar kurunun yukarı yönlü hareketini dizginlemek adını elindeki araçları kullanmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Eğer ki olur da Doğu Akdeniz'de bir rezerve rastlarsak ve bunun da açıklamasını görürsek dolar kurunun bir miktar aşağı hareketinin tekrardan olabileceğini açıkçası düşünüyorum. Bunu da bir beklenti olarak göz önünde bulundurmakta fayda var" dedi.