'Koronavirüs aşısı'nın test çalışmaları askıya alındı: Yaşanan durumla ilgili neler biliniyor?

ETKİLİ OLMA İHTİMALİ YÜKSEK ÇALIŞMALAR ARASINDA NİTELENDİRİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, şu anda koronavirüs aşısı geliştirilmesini öngören dünya genelinde 176 farklı çalışma var. Bunların 33'ünde insanlar üzerinde denemeler yapılıyor, dokuz çalışma ise test sürecinin son aşamasında bulunuyor.

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği aşı, etkili olma ihtimali yüksek çalışmalar arasında nitelendiriliyor ve yakından takip ediliyor.