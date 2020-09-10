Balon görkemli bir çöküşle patladı: Sadece üç günde kayıp 25 milyar doları buldu!

DOT.COM BALONU BENZETMESİ YAPILIYOR



Hızla düşen hisseler hem yatırımcısına hem şirket sahiplerine hem de ekonomiye büyük zarar verdi. Öyle ki büyük firmaların hisselerindeki düşüş, sadece üç günde sahiplerine 25 milyar dolar kaybettirdi. Yani servetleri toplamda 25 milyar dolar eridi. Yüzde 4.63 düşen Amazon hisseleri, CEO Jeff Bezos'un net servetinden 9 milyar dolar götürürken, Tesla Başkanı Elon Musk da hisselerindeki yüzde 9.02'lik düşüşün ardından 9 milyar dolar kaybetti. Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in hisselerindeki yüzde 3.76'lık düşüş servetinden 4 milyar dolar götürdü. Eski Microsoft CEO'su Bill Gates'in 6.19'luk hisse senedi düşüşünden kaybı 3 milyar dolar oldu. Başta Tesla hisselerindeki yüzde 400'lük artış olmak üzere hisselerdeki bu hızlı yükselişi 2000'lerin başındaki dot.com balonuna benzetenler de var. Tam tersine tamamen farklı olduğunu belirten analizler de yok değil. Dot. com balonunda borsada işlem gören 400'e yakın internet şirketinin toplam değeri 1.3 trilyon dolara ulaşmıştı ve bu tüm ABD hisse pazarının yüzde 8'ine denk geliyordu. Sonunda balon görkemli bir çöküşle patladı.