ECB Başkanı Lagarde faiz kararının ardından konuştu: Kur hedefimiz yok

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, son gelen verilerin devam eden ekonomik toparlanmaya işaret ettiğini belirterek, "Ekonomik toparlanmanın gücü, salgının gelecekteki gelişimine ve çevreleme politikalarının başarısına büyük ölçüde bağımlı kalmaya devam ettiği için önemli belirsizliklerle karşı karşıya kalıyor." dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı

Lagarde, bankanın eylül ayı Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomilerde yurt içinden gelen talebin ciddi toparlanma gösterdiğini belirten Lagarde, son gelen verilerin devam eden toparlanmaya işaret ettiğini söyledi.

Lagarde, "Ekonomik toparlanmanın gücü, salgının gelecekteki gelişimine ve çevreleme politikalarının başarısına büyük ölçüde bağımlı kalmaya devam ettiği için önemli belirsizliklerle karşı karşıya kalıyor." dedi.

İmalat sanayisinin toparlanmaya devam ettiğini, hizmet sektöründe ise ivmenin son zamanlarda yavaşladığını aktaran Lagarde, belirsizliğin tüketici harcamaları ve şirket yatırımları üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Lagarde, "Büyüme için riskler aşağı yönlü." dedi.

"PEPP, VERİMLİ VE ETKİLİ BİR PROGRAM"

Christine Lagarde, bankanın yıl sonu enflasyon tahmininin değişmeyerek yüzde 0,3'te kaldığını, 2021 için yüzde 0,8'den yüzde 1'e yükseltildiğini, 2022 yılı için de yüzde 1,3'te sabit tutulduğunu aktardı.

Deflasyon riskinin haziranda yüksek olduğunu belirten Lagarde, ECB'nin eylüldeki tahminlerde ise deflasyon riski öngörmediğini söyledi.

Lagarde, ECB'nin bu yıl daralma tahminini yüzde 8,7'den yüzde 8'e indirdiğini, 2022 için büyüme beklentisini ise yüzde 5,2'den yüzde 5'e çektiğini bildirdi.

ECB'nin martta başlattığı Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) verimli ve etkili olduğunu savunan Lagarde, "Mevcut koşullarda 1 trilyon 350 milyar avroluk... PEPP'in tamamının kullanılmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

"KUR HEDEFİMİZ YOK"

ECB Başkanı Lagarde, avro kurunun enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, orta vadede talepteki toparlanmanın enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağını söyledi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi'nin avrodaki değer artışını tartıştığını, enflasyon üzerinde avronun değer kazanmasının etkisini dikkate alacaklarını, bunun yanında ECB'nin bir kur hedefi olmadığını aktardı.

Lagarde, bir soru üzerine, avro kurunun seviyesine ilişkin bir değerlendirme yapmayacağını ifade ederek, ECB'nin görevinin istikrarı sağlamak olduğunu vurguladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası stratejisindeki değişikliği not aldıklarını Lagarde, ECB'nin stratejik gözden geçirmesinin sonucuna ilişkin bir değerlendirme yapamayacağını söyledi.

AVRO/DOLAR PARİTESİ ARTTI

ECB, bugün gerçekleşen eylül ayı toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, PEPP'yi de 1 trilyon 350 milyar avroda sabit tuttu.

Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktı.

Bu arada, avro/dolar paritesi, ECB ve Lagarde'ın Avro Bölgesi'nin ekonomik toparlanmasına ilişkin güvenlerini ifade etmesinin ardından eylül başından beri ilk kez 1,19'un üzerine yükseldi.