Teknoloji hisselerindeki balon patladı: Dünya merkez bankaları için son yaklaşıyor mu?

"Merkez bankalarının gücü abartılıyor mu?" sorusunu A Para'da yayına katılan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten yanıtlarken dikkat çeken ifadeler kullandı.
"MERKEZ BANKALARI YAKIN ZAMANDA TARİHE GÖMÜLECEK"
Merkez bankalarının yakınlarda tarihe gömülebileceğini savunan Ökten, "Çünkü merkez bankaları evet faizleri aşağı doğru indirmeye çalıştı. Ancak zaten negatif faizler söz konusuydu. Bol miktarda likidite sürdüler. Merkez bankaları esasında şunu yarattı. Gelecek iki yıl içerisinde yeni balonların patlama şansını yukarı doğru çekti" dedi.
"LİKİDİTE İLE YARATILAN BİR TAKIM BOMBALAR KÜRESEL FİNANS SİSTEMİNDE DOLANIYOR"
Bol likidite ile eninde sonunda finansal krizlerin kaçınılmaz olduğunu bildiren Ökten, "Merkez bankalarının yarattığı bu likidite esasında yüzen bir takım bombalar vaziyetinde küresel finans sistemi içerisinde dönüp dolaşıyor. Bakın borsalar şişiyor. Son birkaç günde ABD'de teknoloji hisselerinde yaşadığımız durum. Birden bire bir yere doğru düşmeye başlıyor" dedi.
"ENFLASYONU YÜZDE 1.5 BİLE YAPAMIYORLAR"
Piyasada yaratılan değerlerin gerçek değerler olmadığı için merkez bankalarının çok sınırlı olduğunu vurgulayan ünlü akademisyen, "Merkez bankaları gidebilecekleri son yere kadar gittiler. Daha fazla ne yapabilirler? Hep bir hedef koyuyorlar. İşte enflasyon şuraya kadar yükseltecek derecede faizleri şuraya kadar aşağı çekiyoruz diyorlar ancak enflasyon yüzde 1.5 bile olamıyor" dedi.
"EKONOMİDE CANLANDIRMA YARATAMIYORLAR"
Merkez bankalarının ekonomide canlandırma yaratamadığını ifade eden Ökten, "Sadece çok bol likidite, çok ciddi borçlanma oranı. Dünyada gayri safi milli hasılanın 9 kat üstünde paralar, 5 kat üstünde borçlanmalar yaratıyor ve sonuçta krizleri tetikliyor" dedi.
"PARA POLİTİKALARI KISA VADELİ ETKİLİ OLUYOR"
Ökten, kısa süreli günü kurtarma çabasıyla merkez bankalarının harcamaları artırarak talebi canlandırdığını belirterek, "Özellikle gelişmiş ülkeler enflasyonun çok düşük oranlı olması ve bunu bir parça yukarı çıkarıyor. Bizim gibi gelişen ülkelerde ise çok daha yukarı doğru çıkarıyor" dedi.
"KRİZ DÖNEMİNDE MALİYE POLİTİKALARINA ODAKLANILMALI"
Ökten, kriz dönemlerinde maliye politikalarına odaklanılması gerektiğini ifade ederek, "Zaten sistemin içine baktığımız zaman pandemi krizinden sonra daha çok korumacı devletçi politikaların yoğun olarak kullanıldığını görmeye başlayacağız. Bu da maliye politikasıdır zaten. Dolayısıyla ben merkez bankalarının görevlerini tamamladığını düşünüyorum" dedi.
İşte Ökten'in A Para'daki o açıklamaları:
Merkez bankalarının gücü abartılıyor mu? Prof. Dr. Zeynep Ökten: Merkez bankalarını tarihin tozlu sayfalarına gömeceğiz