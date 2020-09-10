Teknoloji hisselerindeki balon patladı: Dünya merkez bankaları için son yaklaşıyor mu?

"ENFLASYONU YÜZDE 1.5 BİLE YAPAMIYORLAR"

Piyasada yaratılan değerlerin gerçek değerler olmadığı için merkez bankalarının çok sınırlı olduğunu vurgulayan ünlü akademisyen, "Merkez bankaları gidebilecekleri son yere kadar gittiler. Daha fazla ne yapabilirler? Hep bir hedef koyuyorlar. İşte enflasyon şuraya kadar yükseltecek derecede faizleri şuraya kadar aşağı çekiyoruz diyorlar ancak enflasyon yüzde 1.5 bile olamıyor" dedi.