SON DAKİKA! Cari dengede rakamlar geldi

Cari işlemler hesabı Temmuz'da 1 milyar 817 milyon dolar açık verdi. Beklenti 2 milyar dolar açık gelmesi yönündeydi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bir önceki yılın Temmuz ayında 1 milyar 990 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 1 milyar 817 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4.617 milyon ABD doları azalarak 288 milyon ABD dolarına ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 55 milyon ABD doları azalarak 80 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur.

Öte yandan, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 425 milyon ABD doları azalarak 1.853 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Temmuz ayında 5.349 milyon ABD doları fazla vermişken bu ayda 2.095 milyon ABD doları fazla vermiştir. Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 440 milyon ABD doları azalarak 332 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir."

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 11/09/2020 Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 11/09/2020