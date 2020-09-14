SON DAKİKA! TÜİK kritik veriyi açıkladı: Sanayide çarklar dönüyor!

Son dakika haberi... TÜİK, ekonominin önemli göstergelerinden Temmuz 2020 sanayi üretim verisini açıkladı. Sanayi üretimi yıllık %4,4 artarken, aylık bazda artış %8,4 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA! TÜİK Temmuz 2020 sanayi üretim verisini açıkladı | Video

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %4,4 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %8,4 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,4, imalat sanayi sektörü endeksi %8,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,4 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ TEMMUZ'DA YÜZDE 9.5 YÜKSELDİ

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Temmuz'da aylık bazda yüzde 9.5, yıllık bazda yüzde 11.9 yükseldi. Perakende satış hacmi Temmuz'da yıllık bazda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 12.3, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13.9, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 7.2 arttı. Aylık bazda da, içecek ve tütün satışları yüzde 5.9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13.0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6.4 arttı.

SEKTÖRLERDE TOPLAM CİRO TEMMUZ'DA YÜZDE 11.7 ARTTI



Cari fiyatlarla perakende ciro Temmuz'da yıllık bazda yüzde 21.4 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24.3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 27.3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3.3 arttı.



Cari fiyatlarla perakende ciro Temmuz'da aylık bazda yüzde 10.7 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14.6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11.9 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında cirolar Temmuz'da aylık bazda yüzde 11.7 ve yıllık bazda yüzde 20.2 yükseldi.



Toplam cirolar Temmuz'da aylık bazda;



- sanayi sektöründe yüzde 12.1,



- inşaat sektöründe yüzde 11.5,



- ticaret sektöründe yüzde 11.4,



- hizmet sektöründe yüzde 11.9 arttı.



Toplam cirolar Temmuz'da yıllık bazda;



- sanayi sektöründe yüzde 20.2,



- inşaat sektöründe yüzde 14.9,



- ticaret sektöründe yüzde 32.9 artarken,



- hizmet sektöründe yüzde 12.5 azaldı