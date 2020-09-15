SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak satış rakamlarını değerlendirdi: Güzel haberler gelmeye devam ediyor

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor. Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408'e ulaştı.Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum" dedi.

Türkiye genelinde bu yıl satılan konut sayısında "1 milyon" sınırı Ağustos ayında aşıldı. Ağustos ayında satılan 170 bin 408 konut ile birlikte, Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 42.6 artışla toplam 1 milyon 24 bin 534 konut satıldı.

Konut satışlarında dikkat çeken artış: 1 milyon sınırı aşıldı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜİK'in açıkladığı konut satış rakamlarının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu. Bakan Albayrak, yeni ev sahibi olan vatandaşlara hayır olsun diyerek, "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor. Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408'e ulaştı" açıklamasında bulundu.