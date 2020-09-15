Türkiye dünyada ilk 3'te: Toparlanma netleşti!

TÜRKİYE DÜNYADA İLK ÜÇTE



Türkiye, sanayi üretiminde yıllık yüzde 4.4'lük artış performansıyla İrlanda, Norveç ve Çin'in ardından 4'üncü, aylık yüzde 8.4'lük artış performansıyla da Portekiz ve İspanya'nın ardından 3'üncü sıraya yerleşti. Sanayi üretim verisi kapsamında hesaplanan alt sektörlerin hepsinde temmuzda aylık bazda artış kaydedildi. Bu dönemde en fazla artış yüzde 13.2 ile dayanaklı tüketim malları kaleminde görüldü. Bu kalemi yüzde 11.7 ile sermaye malları, yüzde 9.7 ile orta-yüksek teknoloji takip etti.

TOPARLANMA NETLEŞTİ



Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, sanayi üretiminde başlayan toparlanmanın net bir şekilde görüldüğünü söyledi. Endekste görülen yıllık bazdaki yükselişin sanayi üretimindeki olumlu gidiş açısından önemine dikkati çeken Demirkol, "Sanayi üretimindeki toparlanma Türkiye'nin büyümesine de pozitif katkı yapacak" dedi. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da sanayi üretiminde artışın dipten toparlanmanın kuvvetli bir şekilde devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.