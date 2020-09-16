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! duyurdu: Vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz

haberi... , hesabından yaptığı paylaşımda, "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos’dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. SONUÇ: 2.260.000 Belge Tasarrufu" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 16.9.2020 13:44 Son Güncelleme: 16.9.2020 13:56 ABONE OL
SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'dan bu yana uygulanan tek beyanname sistemine dikkat çekerek, 2 milyonun üzerinde belge tasarrufu yapıldığını belirtti.

Bakan Albayrak, "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos'dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. SONUÇ: 2.260.000 Belge Tasarrufu" açıklamasını yaptı.

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SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz
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