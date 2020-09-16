SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'dan bu yana uygulanan tek beyanname sistemine dikkat çekerek, 2 milyonun üzerinde belge tasarrufu yapıldığını belirtti.
Bakan Albayrak, "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos'dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. SONUÇ: 2.260.000 Belge Tasarrufu" açıklamasını yaptı.
Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 16, 2020
1 Ağustos'tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor.
SONUÇ:
2.260.000 Belge Tasarrufu! pic.twitter.com/ERzNk4w7XI