SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'dan bu yana uygulanan tek beyanname sistemine dikkat çekerek, 2 milyonun üzerinde belge tasarrufu yapıldığını belirtti.

Bakan Albayrak, "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos'dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. SONUÇ: 2.260.000 Belge Tasarrufu" açıklamasını yaptı.