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Trump'tan dikkat çeken aşısı açıklaması: Sadece 3 veya 4 hafta uzakta!

ABD Başkanı , ABD kamu sağlığı yetkilileri ve ilaç şirketi Pfizer'ın daha önce yaptıkları tahminlere işaret ederek koronavirüse karşı bir aşının 3 veya 4 hafta uzakta olabileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 16.9.2020 10:10 Son Güncelleme: 16.9.2020 10:13 ABONE OL
Trump'tan dikkat çeken koronavirüs aşısı açıklaması: Sadece 3 veya 4 hafta uzakta!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD kamu sağlığı yetkilileri ve ilaç şirketi Pfizer'ın daha önce yaptıkları tahminlere işaret ederek koronavirüse karşı bir aşının 3 veya 4 hafta uzakta olabileceğini söyledi.

ABC News tarafından Philadephia'da organize edilen bir toplantıda konuşan Trump, koronavirüs krizi yönetiminde aldığı kararları savunda ve bir aşının yakın zamanda dağıtıma hazır olabileceğini ifade etti. Trump, "Bir aşıya sahip olmaya çok yakınız. Haftalar içinde bu aşıyı size ulaştıracağız, bu süre 3 veya 4 hafta olabilir" diye konuştu.

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Trump'tan dikkat çeken koronavirüs aşısı açıklaması: Sadece 3 veya 4 hafta uzakta!
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